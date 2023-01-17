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延續年節氛圍 新北3景觀橋水岸情人節光雕展除夕開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
辰光橋延伸廊道布置愛心樹。圖／新北高灘處提供
辰光橋延伸廊道布置愛心樹。圖／新北高灘處提供

農曆春節即將到來，而緊接著是西洋情人節及白色情人節，新北高灘處超前部署，除夕開始就在新北河濱公園3座跨河景觀橋搭設光雕造景藝術，營造河濱浪漫夜景，也一路延續年節氣氛。

新北河濱公園跨河景觀橋是不少人休憩的知名觀光景點，市府在每座橋樑打造不同的光雕主題特色，尤其下個月迎接情人節，高灘處在三重辰光橋、跨板橋新莊的新月橋及新店陽光橋設置情人節夜間光雕造景裝置，營造情人節浪漫意象。

高灘處說明，三重辰光橋，可於橋梁兩端入口處跟隨手捧愛心的兔子們進入長約605公尺的光廊道，途中穿越悸動心跳隧道及愛心樹隧道，象徵彼此悸動的愛情長長久久。走累了，可到鵲鳥造型的休憩區歇足，觀賞周圍掛滿以織女編織為概念的愛心造型燈飾，今年更首次將光雕懸掛空中。

橫跨板橋新莊的新月橋，以福兔迎祥為設計概念，結合新月橋原有浪漫氛圍光雕，利用LED燈條及燈串，於橋上欄杆及兩端平台花圃布置兔子群，與橋中央的月球裝置藝術相呼應，象徵美好希望，迎接來年開心健康的生活。

新店陽光橋則是今年首次布展夜間光雕，園區兩側的路樹裝置有甜蜜色系燈串，將道路點綴成迎賓大道，一路延伸至陽光橋上，讓夜晚的陽光運動公園同樣展現風情迷人的浪漫氣氛。

高灘處表示，3座景觀橋情人節光雕造景即將於1月21日除夕開展，並一路展至3月14日止，共53天；每天點燈時間為晚上5點半至10點半。

陽光橋展現甜蜜色系的光感。圖／新北高灘處提供
陽光橋展現甜蜜色系的光感。圖／新北高灘處提供
辰光橋上心跳隧道。圖／新北高灘處提供
辰光橋上心跳隧道。圖／新北高灘處提供
新月橋欄杆掛上繽紛的LED燈串，為新月橋增添浪漫氛圍。圖／新北高灘處提供
新月橋欄杆掛上繽紛的LED燈串，為新月橋增添浪漫氛圍。圖／新北高灘處提供
新月橋俏皮祥兔帶著愛心穿越燈海。圖／新北高灘處提供
新月橋俏皮祥兔帶著愛心穿越燈海。圖／新北高灘處提供
新月橋上兔子群點綴夜景。圖／新北高灘處提供
新月橋上兔子群點綴夜景。圖／新北高灘處提供

情人節 新北 愛心 春節

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