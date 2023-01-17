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北市今年推「青銀共居計畫」 兌現蔣萬安政見

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府今年度「青銀換居計畫」新增南港區東明社宅，不只提供一房型空間，也有二、三房型的選擇。圖／都發局提供
台北市政府今年度「青銀換居計畫」新增南港區東明社宅，不只提供一房型空間，也有二、三房型的選擇。圖／都發局提供

台北市長蔣萬安喊出「青銀換居」政見，讓長者換居電梯社宅，釋出老屋由市府作為社宅包租代管，以優惠租金提供給青年等族群。北市府延續去年高齡換屋計畫，今年新增南港區東明社會住宅5戶共3種房型，這也是蔣市府「青銀換居計畫」第一案，都發局將陸續提供不同行政區申請。

都發局表示，根據內政部去年第3季統計，台北市老年人口居住逾10萬戶，一名老年居住者比例達7成7；現存住宅平均屋齡37年，屋齡30年以上近65萬戶、約72％；北市老舊公寓缺乏電梯設備，5層樓以下建物逾47萬戶，占比過半。

北市府去年4月試辦「高齡換屋計畫」，讓住在老舊公寓長者釋出老屋，加入社宅包租代管，換住有電梯的社宅，包含內湖區行善社會住宅、萬華區青年一期社會住宅，提供一房與套房型共22戶，租金8100元至2萬1000元不等，陸續有8案遞件，2戶申請成功。

不少申請者向都發局反映，希望能有其他行政區社宅，或增加多房型承租選擇，以便家人陪伴照顧，因此新增南港區東明社會住宅一房型、二房型各2戶及1戶三房型，作為今年度「青銀換居計畫」推動首案，租金最快第一季公告。

都發局表示，為提升高齡者搬遷意願、改善生活便利性，將因應其需求，在「青銀換居」社宅房型安裝輔具、扶手並提供家具；委託租屋服務事業簽訂包租合約，出租原有房屋給一定收入以下住戶和青年族群，不只長輩領有租金收入，減輕生活壓力，也能住者適其屋的目標。

有意加入青銀換居計劃的長者，須年滿65歲以上，與家庭成員合計在北市僅持有2戶位在2樓以上無電梯自用住宅，且要是屋齡20年以上的合法建築物，即起至12月29日開放申請，採郵寄方式受理，詳情可上台北市政府安心樂租網（https://www.rent.gov.taipei/）查詢。

都發局表示，依台北市社會住宅出租辦法第15條規定，每期租期最長3年，符合續租資格者，租賃及續租期限最長不得超過6年。因應超高齡化社會來臨，市府在社會住宅逐漸增加階段，會視社會住宅興辦進度，陸續釋出不同行政區個案，提供台北市現居長輩多元選擇，並持續檢討青銀換居計畫。

北市府延續去年高齡換屋計畫，今年除了內湖區行善社會住宅、萬華區青年一期社會住宅（如圖），也新增南港區東明社會住宅5戶共3種房型。圖／都發局提供
北市府延續去年高齡換屋計畫，今年除了內湖區行善社會住宅、萬華區青年一期社會住宅（如圖），也新增南港區東明社會住宅5戶共3種房型。圖／都發局提供
北市府今年度新增南港區東明社會住宅5戶共3種房型，這也是蔣萬安兌現政見「青銀換居計畫」第一案。圖／都發局提供
北市府今年度新增南港區東明社會住宅5戶共3種房型，這也是蔣萬安兌現政見「青銀換居計畫」第一案。圖／都發局提供

台北市長 社會住宅 社宅 蔣萬安

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