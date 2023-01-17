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「新北購有禮」最終波 頭獎百萬露營車今抽出
新北市府今舉辦「新北購有禮」第二波抽獎記者會，抽出頭獎百萬露營車、65吋4K液晶電視、公路車及iPhone 14 pro等價值超過800萬元，總計超過2千獎項的幸運得主。明起活動官網開放查詢中獎資訊。
新北市副市長劉和然表示，為振興經濟，市府去年9月開始串聯各局處推出新北購遊趣振興方案，新北購有禮方案祭出超過4千項獎品，總價值超過千萬兩波發票登錄抽獎活動，截至活動結束前，總計有超過137萬筆序號符合抽獎資格。
經發局表示，新北購有禮第一波已經在去年11月抽出頭獎現代汽車KONA電動休旅車，以及超過兩千位的幸運中獎者。今天第二波抽獎也在律師見證下抽出超過兩千名幸運兒中獎，其中最大獎百萬露營車，由住在永和區的林先生獲得。
經發局補充，明日官網將開放民眾查詢中獎資訊，另市府將以簡訊、Email通知得獎民眾，請民眾於期限內提供中獎資訊，避免權益受損。
新北購有禮官網：https://shopping.ntpc.gov.tw/
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