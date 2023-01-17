城市美學從北市府開始！蔣萬安邀藝術家改造市府美食街

台北市長蔣萬安上任三周多，迎接農曆新年即將到來，北市府大樓B2美食街今天起也換新裝，將過去單調的白色牆面，由紙雕藝術家成若涵設計成色彩豐富的「玉兔臨春」主題牆面，蔣萬安今表示，「導入公共城市美學從北市府開始」，北市府在藝術家的協助下，將北市府大樓重新規畫、並充滿美感。

蔣萬安今天上午出席北市府大樓B2美食街換新裝記者會，蔣萬安說，北市府地下2樓中午的時候人潮很多，不管是市府員工、還是洽公民眾都有，地下二樓有理髮部、修理鐘錶、刻印、修改服飾店等，北市府要在藝術家的協助下，將市府大樓充滿美感，導入公共藝術美學，讓民眾到北市府大樓洽公也多來消費。

這次的主題牆面是由紙雕藝術家成若涵設計，牆面圖樣設計融入市府地下二樓店家特色，包括刻印、鐘錶等圖樣，加上今年是兔年，牆面也有很多小兔子，及今年2023年、新年快樂等字樣，相當應景。

蔣萬安出席牆面發表記者會，在市府大樓開修改衣服的林師傅說，他到市府開店已經20多年，市府人都很好、都很親切，過去前總統馬英九、前市長郝龍斌、柯文哲都是他的客戶，「再來蔣市長也會給我服務吧！」蔣萬安也允諾「當然！」

由於前市長柯文哲過去曾到地下二樓的男子理髮店理髮，媒體也問蔣萬安，未來會不會也來理髮？蔣萬安表示，如果有機會，不僅是來理髮，也會來改衣服、刻印章，尤其老闆特別熱情，希望市民朋友可以多到市府大樓地下二樓，除來消費，也可以來欣賞公共藝術。