李四川視察環南市場稱讚佩服他 竟釣出柯文哲來留言

台北市副市長李四川日前陪同市長蔣萬安赴環南市場及第一果菜批發市場視察改建工程，李四川提到，市場改建是「穿西裝改西裝」，施工有很大困難，「柯市府能讓此工程開工改建，我很佩服」。想不到李四川貼文，意外釣出前市長柯文哲來留言「完工前最後階段，請李副幫忙盯緊了！」李四川也在留言底下回柯「市政是延續的，我會盯緊。」

因柯文哲到李四川臉書底下留言，也意外引發兩派網友論戰，有挺柯網友說，「這(市場改建)就是柯主席非常非常非常厲害的地方」、「阿北心繫民生」，「謝謝柯市府」；不過也有網友說，「來湊什麼熱鬧，大祕寶製造機」、「這個也可以蹭？都從台大退休了，什麼時候去台東行醫啊？」

李四川在臉書貼文提到，前天特地前往了解第一果菜批發市場改建工程現況，現場也與施工團隊討論工程碰到的問題，請施工團隊加油，全力以赴在115年上半年完成主體工程，將臨時的中繼市場攤商遷回永久主體大樓。

李也說，同時他也要求因年節將近，批發市場採購民眾及車輛相對較多，施工團隊應做好工地車輛區隔管制，避免影響民眾採買，對於週邊道路路面也指示新工處要立即改善。

李四川貼文吸引市長蔣萬安、高雄市前市長韓國瑜等人前來留言「川伯辛苦了，加油！」連柯文哲也在底下留言「各大市場改建讓人民好好逛市場、食的安全，這就是讓政治落實在人民生活的每一天，完工前最後階段，請李副幫忙盯緊了！」李四川則回覆，「市政是延續的，我會盯緊。感謝市長的關心，祝新年快樂，平安健康。」