影／蔣萬安邊做年菜邊放閃 曝他做的料理太太都喜歡

新年腳步近，台北市長蔣萬安今天到榮濱商店街年貨大街，運用商店街的南北乾貨、蔬果漁獲煮一道「鴻運麻婆燴鮮魚」，蔣萬安料理過程無論手勢還是擺盤都被稱讚有專業架式，而他示範年菜也不忘「放閃」秀恩愛，被問到太太石舫亘最喜歡吃他做的哪道菜時，他說「只要是我做的她都喜歡」，讓現場直呼「太閃了」。

台北市商業處今天表示，2023年貨大街已在1月6日熱鬧起跑，各商圈響應陸續推出年節優惠，榮濱商店街年貨大街活動也從即日起至1月21日持續熱鬧進行。

蔣萬安致詞時表示，榮濱商店街有「台北廚房」的美稱，販售商品種類多元，不論是生鮮漁獲、蔬果或熟食乾貨一應俱全，各項生鮮食材吸引民眾到此採買，榮濱商圈從今天開始到除夕每天都營業到晚上7點，除夕當天也營業到中午，希望大家在過年前把握時間採買生鮮食材，過年期間可以和家人共享。

榮濱商店街觀光協會理事長陳威遠說，榮濱商店街農漁特產一應俱全，即日起至21日舉辦榮濱商圈年貨大街，讓平時忙於工作的消費者在除夕當天還能抓緊最後腳步到榮濱商圈採買年貨料理食材，一路從早市到晚上7點一次買齊，榮濱商店街有傳統市場的親切，食材有五星級水準，民眾採買絕不能錯過榮濱商店街。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和說，榮濱商圈充滿各種新鮮食材，今天看到很多人採買，商圈年味很重，春節將至，過年就是要把好東西帶回家和家人分享。

蔣萬安也現場和知名主廚吳秉承一起製作「鴻運麻婆燴鮮魚」，蔣萬安將蔥花、辣椒和辣油加入炒鍋中的麻婆豆腐裡後再淋到已經煎好的午仔魚上。吳秉承說，蔣萬安的太太待產中，這道料理全選用榮濱商店街的頂級食材，以國產在地的午仔魚做料理，富含礦物質鐵漢DHA，對孕期中婦女更是加分，也象徵過年年年有餘。