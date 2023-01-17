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新北打造智能羽球場、未來棒球館 最快2月5日搶先體驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新莊運動中心與台灣羽球品牌「VICTOR勝利體育」及國立成功大學人工智能數位轉型研究中心，共同研發智聯羽球拍系統。圖／新北體育處提供
新莊運動中心與台灣羽球品牌「VICTOR勝利體育」及國立成功大學人工智能數位轉型研究中心，共同研發智聯羽球拍系統。圖／新北體育處提供

現代運動風潮盛行，新北體育處推動器材升級，運動器材不僅能有效訓練，還充滿娛樂性。過去板橋、林口、新店、永和及汐止運動中心，已推出智能飛輪、3D-Rowing划船競賽、VRBOX虛擬射擊等課程。新北體育處獲教育部補助，分別在新莊國民運動中心、三重棒球場打造智能羽球場與未來棒球館，如今硬體已完工，最快2月5日就能搶先體驗。

新北體育處表示，新莊運動中心與台灣羽球品牌「VICTOR勝利體育」及國立成功大學人工智能數位轉型研究中心，共同研發智聯羽球拍系統。民眾在智能羽球場上使用智聯羽球拍，透過布建於場館及雲端的AI運算設備，感測球拍不同擊球方式、揮拍速度和力度等動作分析，數據會即時呈現在場邊大螢幕，並立即統計場上球員的球技指標及對戰數據，讓選手或球友了解自己打球的歷程。

三重棒球場今年與Basepara棒球學校合作，裝設AIMotion比賽數據追蹤智慧分析系統，除可即時顯示電子好球帶，還可完整追蹤比賽數據，是棒球比賽情蒐或棒球選手訓練不可或缺的強大利器，還比照美國大聯盟等級增設「Rapsodo數據量測儀」，可即時完整紀錄投球和打擊的結果數據，再經過Basepara團隊專業分析，讓新北市各級棒球學校將更貼近科技、有效訓練。

新北體育處說，喜愛棒球的民眾則可以戴上VR頭盔，置身於擬真球場，與MLB等級的投手進行對決。而這些棒球設備將在2月5日於三重棒球場「未來棒球博覽會」登場，民眾可搶先體驗。

新北市其他運動中心也有各類智能運動課程，新店運動中心的光能運動墊，透過聲光效果、體感互動與競技遊戲等運動訓練模式，引導民眾鍛煉身體不同部位；汐止運動中心的VRBOX虛擬射擊，具有多種情境模式，戴上VR眼鏡後讓人身歷其境。

另外，板橋、林口、新店與永和等運動中心則有沉浸式智能飛輪課程，結合沉浸式投影，模擬及切換各種騎乘情境，並搭配心律穿戴裝置及飛輪轉速感應器，投影螢幕可顯示運動狀況；林口運動中心的3D-Rowing划船競賽則是划船器健身器材與雲端連線競賽結合，採用奧運的賽道設計及運鏡技巧，讓一般人也可真實體驗奧運比賽。

三重棒球場今年與Basepara棒球學校合作，裝設AIMotion比賽數據追蹤智慧分析系統，除可即時顯示電子好球帶，還可完整追蹤比賽數據。圖／新北體育處提供
三重棒球場今年與Basepara棒球學校合作，裝設AIMotion比賽數據追蹤智慧分析系統，除可即時顯示電子好球帶，還可完整追蹤比賽數據。圖／新北體育處提供
喜愛棒球的民眾可在三重棒球場戴上VR頭盔，置身於擬真球場，與MLB等級的投手進行對決。圖／新北體育處提供
喜愛棒球的民眾可在三重棒球場戴上VR頭盔，置身於擬真球場，與MLB等級的投手進行對決。圖／新北體育處提供

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