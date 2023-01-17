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解決雙老困境 青銀換居目標？蔣萬安：已請局處完整規畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席市府B2美食街換新裝記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席市府B2美食街換新裝記者會。記者林麗玉／攝影

北市都發局今天公告今年度推動「青銀換居計畫」，即日起，新增東明社宅一房型、二房型、三房型共5戶，作為112年度推動「青銀換居計畫」標的。由於這也是市長蔣萬安選前政見，蔣萬安今天表示，已請相關局處完整規畫，希望這樣的政策可以落實，達到預期的目標。

媒體也問蔣萬安，是否訂定一年內達成多少戶數目標？蔣表示，「會做詳盡的評估，也特別幾次會議請相關局處做完整規畫，當然希望這樣的政策可以落實，希望能主動、積極、宣傳媒合，希望可以達到預期的目標。」

台北市在前市長柯文哲任內111年開始試辦「高齡換屋計畫」，控留內湖行善社宅、萬華青年一期社宅22戶，協助住於老舊公寓高齡者可釋出老屋，換住至有電梯設備的社宅。蔣萬安上任後，都發局新增二房型、三房型，對於接下來一年的推動目標？蔣萬安今天出席市府B2美食街換新裝記者會受訪說，已請相關局處完整規畫。

蔣萬安 社宅 北市

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