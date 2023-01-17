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18個企業、團體贊助北市台灣燈會 唯這4區沒布置

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
全聯實業展出「光鑰未來_全聯25」，由創意總監馮建彰與國際知名土耳其藝術團隊Ouchhh合作，以LED打造固定形式的迷宮藝術裝置。圖／北市產發局提供
全聯實業展出「光鑰未來_全聯25」，由創意總監馮建彰與國際知名土耳其藝術團隊Ouchhh合作，以LED打造固定形式的迷宮藝術裝置。圖／北市產發局提供

暌違23年，2023台灣燈會今年在台北市舉辦，除了主展區由交通部觀光局和北市府規劃燈飾布展外，今年更透過企業與民間團體在各個區域燈飾妝點、設置主題燈或相關宣傳藝術裝置。不過南港、士林、北投與大同都沒有布展，北市產發局表示，因為這是企業自行響應，沒限制展出地點，以企業意願為主。

2023台灣燈會在台北，北市產發局今舉辦記者會，公布企業、民間團體贊助的燈飾。產發局表示，目前獲得18家企業及民間團體響應支持，贊助超過40座燈飾，也將一一亮相。像是全聯實業就展出「光鑰未來_全聯25」，由創意總監馮建彰與國際知名土耳其藝術團隊Ouchhh合作，以LED打造固定形式的迷宮藝術裝置。

國泰金控則打造「國泰奇妙太空探索之旅」，在信義區三處大樓戶外及室內，以創意趣味又充滿科技感的大型藝術燈飾點亮信義區；新光三越的兔年燈展「HUG YOU光環」，打造互動擁抱展，遠東SOGO以資金挹注參與，2座與北市府合作「嗨」及「未來x穿梭x兔子洞」分別在忠孝館及復興館展出。

另外，還有指南宮、艋舺龍山寺、台北市文昌宮、松山慈祐宮、台北府城隍廟、台灣省城隍廟、佛光山寺都響應這次燈會。產發局介紹，指南宮在祈福步道設計竹束立燈裝飾，燈飾沿著蜿蜒山徑兩旁設置，打造夜間參拜的感覺，旁邊還有櫻花林，讓大家感受指南宮晚間不一樣的風貌。

台北市文昌宮以活靈活現的五大文昌呈現，設計包含祝福之意的互動動作，讓前來參與的民眾進行互動拍照，將獲得五文昌的加持，護佑順遂，實現功成名就之夢想。

其中引人注目的就是「陶朱隱園」也參與這次燈會展出。產發局介紹，陶朱隱園的燈光主題為「光影呼應，以光顯影，以影補光」，以高雅低調的暖色系光在繁華的都市中襯托出不凡的氣質。配合燈光編程，使得建築在夜間更能展現出循環不止、生生不息的形象，使該案在都市叢林的街區中脫穎而出。

陶朱隱園的燈光主題為「光影呼應，以光顯影，以影補光」，以高雅低調的暖色系光在繁華的都市中襯托出不凡的氣質。圖／北市產發局提供
陶朱隱園的燈光主題為「光影呼應，以光顯影，以影補光」，以高雅低調的暖色系光在繁華的都市中襯托出不凡的氣質。圖／北市產發局提供
指南宮在祈福步道設計竹束立燈裝飾。圖／北市產發局提供
指南宮在祈福步道設計竹束立燈裝飾。圖／北市產發局提供
遠東SOGO以資金挹注參與，2座與北市府合作「嗨」及「未來x穿梭x兔子洞」分別在忠孝館及復興館展出。圖／北市產發局提供
遠東SOGO以資金挹注參與，2座與北市府合作「嗨」及「未來x穿梭x兔子洞」分別在忠孝館及復興館展出。圖／北市產發局提供

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