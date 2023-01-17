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議員指私幼補助沒編預算 蔣萬安：積極跟中央協調

中央社／ 台北17日電

北市議員吳沛憶指出，前市長柯文哲宣布補助私幼學費卻沒編預算，現任市長蔣萬安被迫買單。蔣萬安今天表示，提高私幼補助是他的競選承諾，正積極跟中央協調，一定盡快落實。

柯文哲於去年10月宣布私幼每學生每學期新台幣1萬3660元補助再加碼，提高為2萬5880元，但民進黨北市議員吳沛憶表示，北市府未編預算，蔣萬安要被迫買單。

蔣萬安今天出席市府大樓B2美食區換新裝記者會，接受媒體聯訪時被問及提高私幼補助議題，包含預算編列、傳出中央認為再提高補助不利推動公共化等。

蔣萬安表示，提高私幼補助是他選前對選民的承諾，正積極跟中央協調，中央的確有相關機制，但他希望多溝通，因為減輕育兒負擔、提供更好的教育環境，都是共同努力的目標。

至於預算問題，蔣萬安說都在規劃中，確定後會跟大家報告，一定盡快落實，請家長放心。

另外，媒體追問2024議題。蔣萬安僅回應，國民黨黨中央一定會有初選機制及妥適安排，他現在最重要的事情就是全力拚市政。

蔣萬安 北市 吳沛憶

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