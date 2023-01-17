柯文哲宣布紅利蔣埋單？蔣萬安：盡快落實提高私幼補助

台北市前市長柯文哲去年卸任前，宣布私幼補助最高額度從1萬3660元提升到2萬5880元，預計寒假後新學期執行，實施前竟發現未編預算，議員質疑柯沒編預算搶先幫市長蔣萬安宣布政策紅利，變成蔣萬安要埋單。蔣萬安今天上午受訪表示，私幼補助提高也是他選前對選民承諾，正積極與中央協調相關補助事宜，會盡快落實，請家長、市民朋友放心。

蔣萬安今天上午出席市府大樓B2美食區換新裝記者會，對於外界質疑，前市長柯文哲宣布私幼補助提高為2萬5880元政策紅利，經費卻無下文，甚至中央要求私幼補助退場，否則擬扣減教育補助款，目前北市教育局正與教育部溝通當中。蔣萬安今天表示，私幼補助的提高，是他選前對選民的承諾，也正積極與中央協調相關補助事宜，會盡快落實。

媒體追問蔣，是否中央認為提高私幼補助不利公共化幼兒園推動？蔣表示，所以正積極與中央協調，的確，他們(中央)有一個相關機制，但是會多溝通，大家都是希望能夠減輕年輕朋友的負擔，能夠提供更好的教育環境，這是共同努力的目標。

蔣萬安重申，提高私幼補助請家長、市民朋友放心，都正在進行規畫，一定會盡快落實，確定之後。會與外界詳細說明。