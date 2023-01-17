影／氣象局新北園區完工 成隱身郊區超美打卡點

氣象局新北園區今完工啟用，未來將肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，園區內還有超美鏡像打卡點，讓民眾能前往欣賞、了解氣象觀測。新北市長侯友宜表示，面對極端氣候，該站未來能帶來更準確及即時的資訊，除保護民眾生命和家園，也能成為區域熱門打卡點。

法務部矯正署新店戒治所周遭過去較無人煙，甚至瀰漫「特殊氛圍」，中央選定周遭區域打造中央氣象局新北園區，並由新北新工處代為施工，特殊氣壓圓狀建築物成特殊景點，更設置超美鏡像打卡點，活化周圍成里民開放空間。侯友宜今與中央氣象局長鄭明典共同主持啟用。

侯友宜表示，中央跟地方攜手合作建構最現代的氣象儀器校正中心，同時能夠從地面、高空觀測站能夠預知氣候的變化，該區有全國最大的風洞實驗室，建築設計是一個345片耐候、鋼板、節能所創造的，可大幅降低輻射，也同時能夠調整風、雨、溫溼度。

侯友宜指出，園區未來能夠有助於提升全國氣象觀測服務水準，帶來更準確、更即時氣象資訊，保護民眾生命和家園；區內未來也開放，歡迎周遭里民多前來活動，該區還將成為新店熱門打卡點，想了解氣象觀測的都可到園區走走。

鄭明典強調，新北氣象站肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，主要做24小時地面氣象觀測，以及每天的高空氣球施放，蒐集高空氣象資訊作業，提供一年365天24小時不間斷的地面及高空觀測作業。因為是北台灣唯一的高空氣象觀測站，對台灣氣象資料的蒐集具有重要地位。

氣象局補充，這次廳舍興建工程的同時，氣象儀器檢校中心也更新各實驗室設備，全面自動化及擴大校正範圍，其中測風儀校正實驗室由開放式風洞改為循環式風洞，擁有國內唯一大型風速計之校正設備，也是最大的風速計校正實驗室。

工務局長祝惠美指出，為讓民眾能欣賞氣象站特殊的建築，將路口旁綠地闢建成公園，讓民眾前往欣賞之餘還可享有休憩空間，同時特別精心設置一處打卡平台，供民眾拍照留念。新店區下城里長廖瓊瑤表示，以前該區域封閉，如今進步做開放讓環境煥然一新，里民感到開心。