快訊

風光滲透率春節衝3成 為何恐釀電線走火 「棄電」好嗎？

臉書直播尼泊爾墜機實況 印度乘客身分與影像可靠性獲得證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／氣象局新北園區完工 成隱身郊區超美打卡點

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
交通部中央氣象局新北園區內設有打卡點，新北市長侯友宜開心拍照。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區內設有打卡點，新北市長侯友宜開心拍照。記者李成蔭／攝影

氣象局新北園區今完工啟用，未來將肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，園區內還有超美鏡像打卡點，讓民眾能前往欣賞、了解氣象觀測。新北市長侯友宜表示，面對極端氣候，該站未來能帶來更準確及即時的資訊，除保護民眾生命和家園，也能成為區域熱門打卡點。

法務部矯正署新店戒治所周遭過去較無人煙，甚至瀰漫「特殊氛圍」，中央選定周遭區域打造中央氣象局新北園區，並由新北新工處代為施工，特殊氣壓圓狀建築物成特殊景點，更設置超美鏡像打卡點，活化周圍成里民開放空間。侯友宜今與中央氣象局長鄭明典共同主持啟用。

侯友宜表示，中央跟地方攜手合作建構最現代的氣象儀器校正中心，同時能夠從地面、高空觀測站能夠預知氣候的變化，該區有全國最大的風洞實驗室，建築設計是一個345片耐候、鋼板、節能所創造的，可大幅降低輻射，也同時能夠調整風、雨、溫溼度。

侯友宜指出，園區未來能夠有助於提升全國氣象觀測服務水準，帶來更準確、更即時氣象資訊，保護民眾生命和家園；區內未來也開放，歡迎周遭里民多前來活動，該區還將成為新店熱門打卡點，想了解氣象觀測的都可到園區走走。

鄭明典強調，新北氣象站肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，主要做24小時地面氣象觀測，以及每天的高空氣球施放，蒐集高空氣象資訊作業，提供一年365天24小時不間斷的地面及高空觀測作業。因為是北台灣唯一的高空氣象觀測站，對台灣氣象資料的蒐集具有重要地位。

氣象局補充，這次廳舍興建工程的同時，氣象儀器檢校中心也更新各實驗室設備，全面自動化及擴大校正範圍，其中測風儀校正實驗室由開放式風洞改為循環式風洞，擁有國內唯一大型風速計之校正設備，也是最大的風速計校正實驗室。

工務局長祝惠美指出，為讓民眾能欣賞氣象站特殊的建築，將路口旁綠地闢建成公園，讓民眾前往欣賞之餘還可享有休憩空間，同時特別精心設置一處打卡平台，供民眾拍照留念。新店區下城里長廖瓊瑤表示，以前該區域封閉，如今進步做開放讓環境煥然一新，里民感到開心。

新北市政府新工處長王益翔表示，氣象站設計特殊造型，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌，藉由氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，將量體透過如地球表層的自然曲線概念緊緊連結，兼顧空間使用性及氣象站建築獨特的氛圍。

中央氣象局長鄭明典今上午參與交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍興建工程完工啟用典禮。記者李成蔭／攝影
中央氣象局長鄭明典今上午參與交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍興建工程完工啟用典禮。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍以氣象站設計特殊造型，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍以氣象站設計特殊造型，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍以氣象站設計特殊造型，園區內設有鏡像打卡點。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍以氣象站設計特殊造型，園區內設有鏡像打卡點。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）與西班牙建築師伊萊恩（左）討論園區建築。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右）與西班牙建築師伊萊恩（左）討論園區建築。記者李成蔭／攝影
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍今完工啟用，未來將肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報。
交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍今完工啟用，未來將肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報。

新北市長 侯友宜 氣象局

延伸閱讀

2024不初選是「開綠燈」？ 侯友宜：最重要是為國為民

新北第120家公托開幕 托育率成長數倍

出訪新加坡補外交學分？侯友宜：400萬城市當然做大事情

侯友宜出戰2024恐被冠上「落跑市長」？ 吳子嘉大膽提1解方

相關新聞

藍2024在野聯盟港湖禮讓黃珊珊？蔣萬安：黨會有詳細評估

距離2024選戰僅剩一年，傳出國民黨已納入在野陣營合作方針，如北市港湖區立委，不排除禮讓北市前副市長黃珊珊，促成「在野大...

柯文哲宣布紅利蔣埋單？蔣萬安：盡快落實提高私幼補助

台北市前市長柯文哲去年卸任前，宣布私幼補助最高額度從1萬3660元提升到2萬5880元，預計寒假後新學期執行，實施前竟發...

影／氣象局新北園區完工 成隱身郊區超美打卡點

氣象局新北園區今完工啟用，未來將肩負大台北地區劇烈天氣的守視與通報，園區內還有超美鏡像打卡點，讓民眾能前往欣賞、了解氣象...

李四川視察環南市場稱讚佩服他 竟釣出柯文哲來留言

台北市副市長李四川日前陪同市長蔣萬安赴環南市場及第一果菜批發市場視察改建工程，李四川提到，市場改建是「穿西裝改西裝」，施...

影／蔣萬安邊做年菜邊放閃 曝他做的料理太太都喜歡

新年腳步近，台北市長蔣萬安今天到榮濱商店街年貨大街，運用商店街的南北乾貨、蔬果漁獲煮一道「鴻運麻婆燴鮮魚」，蔣萬安料理過...

解決雙老困境 青銀換居目標？蔣萬安：已請局處完整規畫

台北市都發局今天公告今年度推動「青銀換居計畫」，即日起，新增東明社宅一房型、二房型、三房型共5戶，作為112年度推動「青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。