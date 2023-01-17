新北淡水公23號公園將設幼兒園、活動中心 滿足當地需求

新北市城鄉局通過淡水區公23號公園作為活動中心及幼兒園的多目標審查案，未來可在公園內規劃3層樓的建物，1、2樓將為非營利幼兒園，3樓則是市民活動中心，除了保留公園綠地外，也可滿足淡水崁頂地區托育及活動空間需求。

淡水區公23號公園位於淡水新市三路一段及後州路一段交叉口，因淡海新市鎮人口逐漸攀升，也讓幼兒園及活動空間需求大增，城鄉局表示，將透過都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，在公23號公園一隅增設幼兒園與活動中心。

城鄉局表示，目前規畫在公園內增設1棟3層樓建物，1、2樓為非營利幼兒園，提供2、3歲至國小學齡前幼童就讀，預計可收托272名幼兒。3樓為市民活動中心，未來可開設各種才藝課程，提供淡水民眾閒暇休憩的好去處。