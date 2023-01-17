公督盟轟林奕華厚顏不辭立委 蔣萬安：會努力推有感市政

國民黨立委林奕華下月即將出任北市副市長，公民監督國會聯盟昨天批評林奕華「厚顏不辭立委」，執意沒收台灣民主，並呼籲台北市長蔣萬安應另尋副市長人選，別當共犯。蔣萬安今天受訪表示，他會和林奕華一起努力推動市政，讓市民有感，符合市民期待。

對於林奕華2月將出任北市副市長，拖到2月才會辭立委，屆時空出的大安區立委缺額將無法補選。公督盟昨天批林奕華沒收台灣民主，還呼籲蔣萬安別當共犯。

蔣今天上午出席市府大樓B2美食區換新裝記者會，被媒體問及此事，蔣萬安說，林奕華擔任過雙北市的教育局長，也有多年台北市議員經驗，立委表現更是亮眼，未來一起努力推動市政。

媒體追問，公督盟呼籲不要當共犯？蔣表示，「我們就是一起努力推動市政，讓市民有感，符合市民期待。」