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春節台北孔廟邀遊古蹟 動物園推限量特色門票

中央社／ 台北17日電
台北孔廟攜手「Dream DODO Zoo夢想方塊動物園」，22日起舉辦現場揮毫及探索古蹟活動，帶領民眾了解四寶與六藝的內涵。 中央社／台北孔廟提供
台北孔廟攜手「Dream DODO Zoo夢想方塊動物園」，22日起舉辦現場揮毫及探索古蹟活動，帶領民眾了解四寶與六藝的內涵。 中央社／台北孔廟提供

迎接農曆新年，台北市社教機構推出各項活動，包含台北孔廟22日起舉辦現場揮毫及探索古蹟活動，動物園則發行3款限量門票及開運金，兒童新樂園更祭出星光一日票半價優惠。

今年春節連假從20日至29日共10天，台北孔廟、台北市立動物園、台北天文館等許多社教機構從22日就開始正常營業，並推出各項活動，邀請民眾一起迎新年。

台北孔廟新聞稿指出，此次攜手「Dream DODO Zoo夢想方塊動物園」，22日至26日帶領民眾穿梭古蹟、了解四寶與六藝的內涵，還會邀請多位書法家現場揮毫，並有打卡換禮物、定時導覽等活動。

台北市立動物園則會從22日開始發行穿山甲、食蛇龜及石虎3款「翻轉未來」限量門票，22日至24日在大門入口舞台區發送每天限量500份的開運金，並販售每天限量500份的新春福袋，還有動物認養「兔麻吉」春節專案及尋找寶可夢等活動。

台北市立天文科學教育館22日至26日每天上午11時前可購買一日暢遊券，並在大廳畫設「天兔跳格子」專區，邀請民眾邊玩邊認識月相變化、八大行星及星座，且宇宙劇場將放映科學動畫片「星座與神話」，每場開放300人免費入場。

台北市兒童新樂園祭出多項優惠，22日至26日邀請生肖屬兔的民眾免費入園，並從1月22日至2月11日販售半價的星光一日票，下午4時後入園就可以新台幣100元購買到原價200元的「星光樂Fun券」，暢玩13項設施到晚間8時。

北市 動物園 孔廟

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