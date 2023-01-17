2024不初選是「開綠燈」？ 侯友宜：最重要是為國為民

外界關心國民黨2024年是否辦理總統大選初選，有黨務人士認為，若不辦初選，將為新北市長侯友宜參選總統「開綠燈」，免被新北市長職務卡住。侯友宜表示，每個人都有自己的角色及工作，最重要還是為國為民做出好成績；至於有關民調比拚，他也說自己現在是新北市長，繼續為2030願景打拚。

侯友宜今上午赴新店參與「交通部中央氣象局新北園區合署辦公廳舍興建工程」完工典禮後接受媒體聯訪時表示，每個人在自己的角色，扮演好自己的工作，盡心盡力、不分你我，大家團結在一起，最重要是為國為民，做出好成績，讓國家能進步、人民在這塊土地安全跟繁榮，所以大家都是用「你」、「我」，不分族群、不分任何黨派，好好打拚，讓中華民國、讓台灣更好。