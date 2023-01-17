降低施工噪音擾民 新北嚴管營建創評鑑制度

新北市府近2年噪音陳情案件共超過3萬件，其中以「營建工程」類型占45%為最多，為降低施工噪音擾民，今年針對營建工程施工噪音加強源頭管制及末端稽查，創立環保優良營建工地評鑑制度，促使營建業主自主強化噪音防制。

環保程大維表示，分析近2年噪音陳情案件類型，主要陳情來源分別以營建工程、居家區域及營業場所為主，其中營建工程占45%。環保局於7日召開跨局處協商會議，邀集各區公所、市府工務局、養工處等相關局處及中央單位，針對營建工程施工噪音源頭管制及末端稽查擬具具體措施並要求落實執行。

環保局說明，源頭管制包括各目的事業主管機關落實於工程契約中納入防噪措施；廠商提報的施工計畫書需包含降噪施工方法及措施；機關於核發夜間施工許可時，需審核其降噪措施；同一工程案1個月內連續被陳情3次以上，且經環保稽查人員量測噪音超標，除依法裁罰外，並列入黑名單，未來亦不再核發該施工廠商夜間施工許可。

另末端稽查，環保局今年將修正噪音管制區規定，未來各類噪音管制區於管制禁止時段(即夜間及假日中午時段)，皆禁止使用動力機械從事營建工程；配合行政院環保署修正公告上路之營建工程空氣污染防制設施管理辦法，針對新北市列管之營建工地約4965家加強稽查，加強推動列管之第一級工程2732家設置噪音監測設備及採用降噪設施。