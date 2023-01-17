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新北市抓觀光景點無照小黃司機 最高將罰9萬元

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局與警方一同至觀光景點稽查，此次攔查23輛計程車，查獲1件司機無執業登記證及職業駕照，交通局將依公路法處以9000至9萬元罰鍰。圖／新北市交通局提供
新北市交通局與警方一同至觀光景點稽查，此次攔查23輛計程車，查獲1件司機無執業登記證及職業駕照，交通局將依公路法處以9000至9萬元罰鍰。圖／新北市交通局提供

連假將至，新北市交通局於春節連假前在瑞芳火車站、九份老街觀海亭、九份老街計程車招呼站針對計程車的駕駛人資格、收費方式等加強稽查，此次攔查23輛計程車，查獲1件司機無執業登記證及職業駕照，交通局將依公路法處以9000至9萬元罰鍰。

交通提醒，民眾若搭計程車遇到超收車資等違規情形，可立即撥打110報案外，或可記下車號、時間、地點以及相關佐證資料(如錄音或錄影)向1999市政服務專線申訴。

交通局運管科長林詩欽表示，為維護計程車服務品質、防止超收車資或繞道行駛情形，日前已會同瑞芳警分局、基隆監理站前往瑞芳、九份加強稽查，並宣導計程車駕駛於春節期間應確實於車內張貼春節運價貼紙，以及備妥熱感應紙以列印乘車證明供乘客收執，避免爭議之外，也維護觀光旅遊運輸服務品質。

林詩欽表示，從瑞芳火車站搭車到九份老街，固定路線車資為205元，春節期間1月17日至1月29日則調整為日間245元、夜間265元，除瑞芳至九份、金瓜石及烏來地區等特定路線有固定金額費率外，其餘均按表加收30元收費，乘客也可索取乘車證明以確認收費金額，保障自身權益。

交通局呼籲，計程車駕駛人切莫貪圖小利、未按規定收費、隨意喊價，違者將依公路法規定，處以9000至9萬元罰鍰。

計程車 瑞芳 九份 新北 連假

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