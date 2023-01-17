快訊

70歲歌仔戲演員連明月換肝後心臟積水逝世！名醫提醒別輕忽脂肪肝，4習慣避免肝臟危機

核二機組停機、燃氣新機組延遲上線 4月空窗只能求天

搭小黃注意！今天起北市計程車加收「這金額」29日起恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假將至 北市小黃1月17日至1月29日加價30元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北火車站計程車排班情形。圖／聯合報系資料照
台北火車站計程車排班情形。圖／聯合報系資料照

春節連假即將到來，台北市計程車春節加成運價今起實施，至1月29日24時，共13天。北市公運處表示，計程車司機不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能跳表抵達目的後，再直接加收30元，依公告內容收費。

公運處說，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容「請依計費表跳表金額，再另外加30元支付車資」來收費 。

公運處表示，目前已印製春節運價加成計費貼紙，並於1月9日發送至台北市計程車公/工會、計程車服務站、交通部公路總局台北市區監理所、台北市警察局交通警察大隊及警察廣播電台等處，駕駛可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

另外，北北基地區計程車價格，將於今年4月1日起，從1.25公里啟程運價70元調整至85元、續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元，夜間加成時段則在23時至隔天6時，每趟次加收20元。

公運處指出，因為現在有部分計程車司機還沒因應4月1日的運價調整更改計費表，所以沒改表前的春節加價是顯示20元；公運處說，去年春節就已是加價30元，因為沒特別要求改表，所以市府有告知司機別按「加價鈕」，在載客前告知乘客跳表價會再加30元。

公運處提醒，乘客搭乘計程車下車前請記得向駕駛索取乘車證明，如遇有駕駛超收車資或拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴。由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車，保障自己及其他用路人安全。

計程車 春節 北市 連假

延伸閱讀

新年快樂！Steam休閒模擬《爆竹與煙火：春節模擬器》 開放世界歡樂炸翻天

Good luck「兔」You！大樂透春節狂開17天 各期獎號報給您知

春節放長假「安親班學費照繳」 新手媽媽聽老師回答簡單粗暴嚇傻了

新北市圖春節推走讀旅行 借書最高可借35本

相關新聞

春節連假將至 北市小黃1月17日至1月29日加價30元

春節連假即將到來，台北市計程車春節加成運價今起實施，至1月29日24時，共13天。北市公運處表示，計程車司機不得使用新式...

新北公托120家 托育率成長5倍

新北公托從4年前60家增到120家，公私托和居家托育率也從12年前8%提高到42%。市府昨辦第114家至120家公托聯合...

新北幼兒動動健康操 唱跳兼學本土語

新北教育局昨天發布「動動健康操」影片，讓全市9萬個3至5歲幼兒寒假在家唱跳，也適合全家大小一起運動。影片中融入閩南語、客...

中央板橋建社宅 深夜、假日施工惹怨

國家住都中心在新北板橋建「江翠好室」社宅，因施工到深夜和假日施工連續挨罰。民眾批政府為趕工擾民是無視法令、帶頭違法，且罰...

柯拍板蔣埋單 北市私幼補助未編預算

台北前市長柯文哲去年卸任前，宣布私幼補助最高額度從1萬3660元提升到2萬5880元，預計寒假後新學期執行，實施前竟發現...

視察大巨蛋 蔣：淺色座椅吃球不利球員

台北市長蔣萬安昨天視察大巨蛋工程，擔心看台區淺色座椅會吃掉白色的棒球，球員也可能因接高飛球受傷，也質疑牛棚旁內野到外野是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。