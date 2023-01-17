春節連假將至 北市小黃1月17日至1月29日加價30元

春節連假即將到來，台北市計程車春節加成運價今起實施，至1月29日24時，共13天。北市公運處表示，計程車司機不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能跳表抵達目的後，再直接加收30元，依公告內容收費。

公運處說，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容「請依計費表跳表金額，再另外加30元支付車資」來收費 。

公運處表示，目前已印製春節運價加成計費貼紙，並於1月9日發送至台北市計程車公/工會、計程車服務站、交通部公路總局台北市區監理所、台北市警察局交通警察大隊及警察廣播電台等處，駕駛可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

另外，北北基地區計程車價格，將於今年4月1日起，從1.25公里啟程運價70元調整至85元、續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元，夜間加成時段則在23時至隔天6時，每趟次加收20元。

公運處指出，因為現在有部分計程車司機還沒因應4月1日的運價調整更改計費表，所以沒改表前的春節加價是顯示20元；公運處說，去年春節就已是加價30元，因為沒特別要求改表，所以市府有告知司機別按「加價鈕」，在載客前告知乘客跳表價會再加30元。

公運處提醒，乘客搭乘計程車下車前請記得向駕駛索取乘車證明，如遇有駕駛超收車資或拒載等情形，可向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴。由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車，保障自己及其他用路人安全。