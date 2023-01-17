新北幼兒動動健康操 唱跳兼學本土語

新北教育局昨天發布「動動健康操」影片，讓全市9萬個3至5歲幼兒寒假在家唱跳，也適合全家大小一起運動。影片中融入閩南語、客語、原住民族語等版本，讓幼兒同時可學習本土語。

政府過去為國小生打造國民健康操，但幼兒沒有體操運動規範。新北在2020年曾發布適合幼兒唱跳的「新北Follow me」健康操，昨天再發布「動動健康操」，由幼教老師、多名幼兒和教育局長張明文帶頭唱跳，宣布幼兒健康操邁向2.0版。眾人在低溫下跳的滿身汗，幼兒們歡笑聲不斷。

「愛玩、喜歡玩很重要」張明文說，遊戲跟玩是幼兒重要活動，新版幼兒健康操將運動融入幼兒生活，家中長輩也能一起律動，希望在幼兒帶動下家庭同樂。

幼兒教育科長陳沛雯說，這次健康操專為中小班幼生設計，可強化幼兒四肢肌耐力、平衡協調、心肺功能。

新北市幼教研習暨資訊中心主任鄭雅玲認為，動動健康操節奏輕快、歌詞淺顯，可訓練較少使用的肌群，推薦老師們列入每日早操、運動會表演節目或全園性親子活動。中和國中附幼老師簡仲良說，過去老師們只能自行上網找資源編舞，也不知是否適合幼兒，現在有教材就比較方便。