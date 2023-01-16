新北第120家公托開幕 托育率成長數倍

新北市公托今日達120家，並在市府舉辦第114家至120家公托聯合開幕，使公私托和居家托育率從12年前的8%提高到42%。市長侯友宜表示，這是個里程碑，未來仍會利用公益回饋空間、社會住宅及工業區立體化，持續成立公托。

社會局長張錦麗表示，新啟用的板橋莊敬、中和自強國中、中和民有、中和佳和、蘆洲懷恩、新店行政園區及林口東湖等7家公托中心分別收托25至60名0到2歲嬰幼兒，合計可收托295個名額，已從去年12月30日上午10時起開放網路報名，報名至今年2月15日下午5時，屆時如登記人數超過收托名額，將於2月17日上午10時辦理公開抽籤，並於同日下午2時公告。

承辦2家公托的社團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純表示，100年要成立新板前，由於該地點位於號稱六星級的社區內，管委會對於要設立公共托育有些疑慮，她和社會局托育科長、股長還被請去管委會報告，但後來順利運作，公托還成為該社區參加優良大廈評比的加分項目。她肯定新北的公托政策成功是在於堅持品質和服務責任，包含首長的堅持和托育老師的責任感等。

侯友宜表示，從第1家汐止忠厚啟用至今12年，新北市已完成120家，也帶動私立托嬰中心和居家托育，包括345處托嬰、6867居家托育，使新北家外托育率從12年前8%成長為42%，遠高於全國平均，也超越OECD國家（經濟合作暨發展組織）的標準。

侯友宜說，市府透過擴大家外托育，提高托育補助，降低女性家庭照顧負荷，促進女性進入就業職場；此外，也鼓勵男性投入托育行列，照顧孩子的專業不分性別。另外，120家不是結束，未來仍會持續運用公益回饋空間及工業區立體化成立。