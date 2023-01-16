12年愛心不斷 淡水北新里攜手淡信助弱勢戶

淡水區北新里有許多愛心人士以及企業宮廟，捐出紅包現金，幫助里內的低收入戶及有生活困難的居民，12年來從不間斷，今年淡信慈善基金會也一同加入送愛心行列，準備了20多箱的物資，發給弱勢戶，希望藉此可以讓他們過一個好年。

北新里長許春榮表示，在北新里內有許多的善心人士，平常他們也是省吃檢用，有了積蓄後自己生活無虞，再將多出來的錢捐到里長平台來幫助里內的困苦民眾，里長除了再次感謝里內企業宮廟所捐助的金錢，也相當感謝淡信慈善基金會，將物資箱送到里辦公處，而里長也在日前將這些物資連同紅包發放給弱勢戶，相當暖心。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，看到里長這麼用心的為里民來服務，媒合在地善心人士及企業捐出善款，這次也希望一起發揮企業社會資源的力量，讓他們有豐富的物資。

此外里長許春榮與基金會董事長呂孫綾等人，更到了行動不方便的弱勢戶家中，將物資親自送出，期盼可以幫助這些生活困苦的里民，在農曆年節可以溫暖過年。