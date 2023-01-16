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淡水警教防竊有創意 與買菜民眾玩起有獎徵答

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水警分局偵查隊帶領分局的犯罪預防宣導團前往淡水傳統市場，還與買菜民眾玩起有獎徵答，現場氣氛相當熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水警分局偵查隊帶領分局的犯罪預防宣導團前往淡水傳統市場，還與買菜民眾玩起有獎徵答，現場氣氛相當熱鬧。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年腳步將近，淡水警分局偵查隊帶領分局的犯罪預防宣導團前往淡水傳統市場，要教大家「防竊、防搶及防詐騙」，更親自示範如何預防年節購物遭扒竊的小撇步，還與買菜民眾玩起有獎徵答，現場氣氛相當熱鬧。

淡水警分局刑警林慶宏表示，另外除了防竊還要反詐騙，更走進淡水老街的金融機構，不僅是教大家如何分辨詐騙電話簡訊等等，更以簡單直白的口號「錢財不露白」、「背包斜背遠離車」、「千騙萬騙不離ATM」、「反詐騙3步驟：1聽、2掛、3查證」等口號，提醒與關心採買的婆婆媽媽們，強化她們對犯罪預防的資訊觀念與意識，增加自我保護能力。

農曆年前許多民眾都會前往市場採購年貨或是到銀行提領大筆現金，民眾手上大包小包的年貨，容易遭扒竊集團盯上，預防扒竊就是要顧好自己隨身攜帶的財物，背包不要背在後面，女生的手提袋或肩包一定要擁在懷中，才不會讓竊賊有機可乘。

另外，淡水警分局更精心製作許多過年實用的紅包袋、春聯及小禮物贈送給民眾外，也呼籲民眾能居安思危，左鄰右舍彼此提醒注意年節安全，警方也提醒，民眾年節前後若有大筆存提款需求，不論金額均可向警方申請護鈔，歡迎民眾多加利用。

淡水 詐騙 年貨

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