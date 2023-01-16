冷氣團報到 汐止區長、紳士協會探街友送物資
週日變天，冷氣團報到氣溫下探，汐止區長陳健民、中華民國紳士協會一行人也帶著暖暖包、泡麵等一些物資關懷街友，希望協助他們溫暖度過寒夜，並且也提醒注意保暖，街友感謝公所的關心。
汐止區長陳健民表示，最近又會有寒流來，所以，特別結合在地紳士協會、慈濟還有市府社會局、汐止警分局一起關心在地遊民，希望街友在寒流來襲保重自己的身體，也帶了一些物資給他們，希望他們可以度過這一波的寒流。
中華民國紳士協會理事蘇炯標指出，因為就要過年，再加上又有寒流要來，街友們在街上確實需要給他們多多的關懷給他們一分愛，讓他們感覺到社會的溫暖，社會才會更祥和。
在氣溫驟降前，汐止區長送上保暖物資，針對轄內列管的街友，前往汐止火車站及和平街等地方進行關懷，詢問他們需要些什麼，協助他們溫暖度過寒夜。
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