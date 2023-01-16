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瑞芳興建醫療大樓有譜 說明會民眾討論踴躍

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
仁寶集團進行開發興建瑞芳醫療大樓，民眾也樂見醫療大樓的興建，但也提出自己的意見，期望讓開發案更盡善盡美。 圖／觀天下有線電視提供
仁寶集團進行開發興建瑞芳醫療大樓，民眾也樂見醫療大樓的興建，但也提出自己的意見，期望讓開發案更盡善盡美。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳消防隊前預定地，將由仁寶集團進行開發興建瑞芳醫療大樓，今(16)日舉行環境影響評估說明會，會中針對開發中可能會遇到的情形，向民眾說明還有提出保護對策，不少民眾也樂見醫療大樓的興建，但也提出自己的意見，期望讓開發案更盡善盡美。

北市政府衛生局為提供東北角地區民眾一個安全、方便、舒適的優質就醫環境，藉由民間投資及參與公共建設，在有效發掘民間產業商機的同時，提升公共建設服務效能，締造政府、企業與民眾「三蠃」之局面。

市議員林裔綺說，興建瑞芳醫療大樓，是為承接瑞芳礦工醫院，提供在地醫療服務，東北角醫療資源匱乏，現僅有之瑞芳礦工醫院建築物本體有氯離子含量高於標準，耐震度不足及房舍結構安全等等之疑慮，新建醫療設施大樓有其重要性。

新北市衛生局表示，瑞芳區人口老化問題日益嚴重，對於慢性醫療及長照需求比例與日俱增，透過促參法辦理公有土地活化再利用，以民間參與之方式，興建一結合急性醫療及長照之複合型醫療機構，以滿足在地就醫及養護需求。

目前完成先期規劃與用地變更，今(16)日舉行環境影響評估說明會，不少關心此案的地方人士都到場參與，並表達自己的意見，市府也會彙集起來後，作為日後參考依據。

瑞芳 衛生局

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