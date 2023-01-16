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汐止里長茶葉蛋飄香金山 發助學金勉勵學子

觀天下／ 記者廖品涵／金山萬里報導
汐止區長青里長陳建興走訪金山與萬里區的九所小學，捐贈里長茶葉蛋與紅包給學生。 圖／紅樹林有線電視提供
汐止區長青里長陳建興走訪金山與萬里區的九所小學，捐贈里長茶葉蛋與紅包給學生。 圖／紅樹林有線電視提供

汐止區長青里長陳建興趁著學期末考完試的時間，再度一一走訪金山與萬里區的九所小學，捐贈里長茶葉蛋與紅包給學生，希望學弟學妹們更加努力，在學業上並取得好成績。

連續三年回到家鄉北海岸，長青里長陳建興帶來拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟學妹們，並且勉勵他們認真向學。

新北市里長服務協會理事長陳建興說，特別回饋國小的小學弟、妹，就是因為社會上有許多的愛心是關懷長輩，而清寒學子其實也是需要被關注的族群，因此特別親手滷製茶葉蛋，為孩子們增添營養，還有助學金，要作為他們學習努力的一個小小獎勵。

金山區長廖武輝表示，感謝里長每年都沒有忘記金山家鄉的學子，這次也跟著里長一起走訪學校，趁著學期末跟孩子們勉勵打氣，而學生在學期末、過農曆年之前，得到最溫暖與實質的祝福，也是孩子們過年最好的禮物，期許孩子們都能夠沒有後顧之憂地在學業上，未來行有餘力時也記得要回饋社會幫助更多有需要的人。

茶葉蛋 金山

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