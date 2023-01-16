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土地分區證明書增防偽 新北：掃QR code保權益

中央社／ 新北16日電

避免民眾在土地買賣或租賃時，因土地使用分區證明書遭更改而造成損失，新北城鄉局在證明書上新增QR code防偽機制，民眾只要拿起手機掃描就能分辨真偽，確保自己的權益。

城鄉局科長楊恩捷向中央社記者表示，都市計畫規劃中劃設不同的土地使用分區，例如工業區就禁止做住宅使用，直接影響到土地使用管制的規定及土地價值。

她指出，土地買賣或租賃時，如果拿到偽造的分區證明書，就會因分區用途不同，不僅造成土地不能從事原本預定的使用，土地價值也會有落差，後續若要解除買賣或租賃契約，更需要花費額外的時間與心力，反而造成更多的損失。

她表示，原本在新北市城鄉資訊查詢平台已提供「書圖驗證」功能，可查詢都市計畫土地使用分區證明書的真偽，但在民眾反映防偽機制不足下，城鄉局自今年1月起在土地使用分區證明書上新增QR code防偽機制。

她表示，目前包括內政部主管地籍圖謄本及台北市、桃園市的土地使用分區證明書都有QR code防偽機制，民眾可申請證明書來確認土地用途與價值，或是拿起手機掃描一下，就能分辨對方提供證明書的真偽，以確保自己的權益。

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