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新北捷運董事長換人 前市府秘書長林祐賢接任

中央社／ 新北16日電

新北捷運公司指出，今天開會決議由新北市府前秘書長林祐賢接任董事長，也首度讓新北市府文化局、交通局局處首長進入董事會，希望借重其協助，讓新北捷運公司更好。

新北大眾捷運股份有限公司表示，今天舉行第2屆第9次董事會並完成改組，決議通過由林祐賢擔任董事長，總經理吳國濟續任。為配合未來永續營運規劃，這波董事會改組也首次新增交通局、文化局局處首長進入團隊。

新任董事成員，新北捷運公司表示，包括新北市政府副秘書長張其強、交通局長鍾鳴時、文化局長龔雅雯、工務局長祝惠美、城鄉局長黃國峰、研考會主委林豐裕及捷運局長李政安；新任監察人包括新北市政府顧問李麗圳、主計處長吳建國及法制局長吳宗憲。

新北捷運公司表示，捷運規劃與建設很需要交通局協助整合，包括道路交通規劃、公車業者行駛路線等，都需要交通局幫忙；另外，透過文化局參與席次，也符合新北市府「城市美學」城市建設方針。

林祐賢指出，透過3環6線完整路網規劃，將打造新北市成交通樞紐與經濟中心，捷運路線完工通車後，平均新北市每10萬人將可以擁有3座車站，將成為國際化大都市。

他表示，未來新北捷運公司將朝向結合在地文化、增加市民認同感、提升整體城市化美學、便民服務並擴大增加業外收入方向努力，成為新北市民驕傲。

新北捷運公司指出，林祐賢是國立中央大學統計研究所碩士，投入公務體系40餘年，歷任新北市政府秘書長、新北市府副秘書長、新北市府主計處長、台北縣府主計處長、交通部會計處會計長與行政院主計處總務司長等職務。

捷運 北捷

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