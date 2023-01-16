影╱遠雄稱「大巨蛋消失魔球」主場沒這問題 蔣萬安：要測試

台北市長蔣萬安今視察大巨蛋工地點出幾點缺失，包括牛棚旁座位視角可能被擋住；座椅淺色，白色棒球恐怕會被吃掉，擔心球員為接高飛球受傷。不過遠雄簡報時竟回答，座椅坐滿，白色棒球視覺就不會影響，還說東京巨蛋(屋頂)就是白色的膜，這部分有點像主場優勢，如果(球員)適應這個球場就沒有問題。蔣萬安回嗆，還是要實際測試才知，要以球員安全最重要。

甚至蔣萬安也提出牛棚旁座椅視野被擋住，遠雄簡報代表當場回應，大巨蛋是多功能場館，不是單一只辦棒球比賽，例如演唱會、集會等會在外野地方。更引發蔣不滿表示，大巨蛋是以棒球比賽為主，絕對要以棒球賽為最優先、首要考量，不是還要考量後續辦演唱會、集會等其他活動，還是要以球迷角度思考。

蔣萬安今天在副市長李四川陪同下視察大巨蛋工地，由於過去就有議員王欣儀等人質疑，大巨蛋屋頂白色、座椅淺色，棒球可能被座椅吃掉，變成「消失的魔球」，燈光照到白色座椅甚至會反光。

蔣萬安今天也質疑，座椅淺色可能會吃掉球，遠雄當場回應，只要大巨蛋一般有觀眾的狀況下，坐滿座椅就會把它擋掉，不會對視覺造成困擾，底下中間根據國際規則採深色座椅，不會對打擊者產生干擾。

不過蔣萬安聽到這樣的回答不是很滿意，直接點出的確有專家學者提出座椅淺色的問題，常常會讓球被吃掉，不管對打擊者、還是右外野手，而且不一定每一場都坐滿觀眾，要再仔細評估，再聽專家球員的意見。

另外，蔣也提到座椅設計，部分座椅角度可能被擋住，如內野到外野圓弧形，從牛棚旁座椅視野就可能被擋住。遠雄當場回應蔣，表示因大巨蛋是多功能場館，不是單一只有棒球比賽，例如演唱會、集會會在外野的地方，蔣回嗆，大巨蛋是以球賽為主，絕對以棒球賽最優先首要考量，不是還要考量後續辦演唱會等。

遠雄也提到，東京巨蛋的屋頂其實就是白色的膜，這個部分有點像是主場優勢，如果(球員)適應這個球場就沒有問題，至於座椅看起來有點白，但不是全白，後面有坐人，就不會這麼明顯，不會發生球被吸掉的問題。