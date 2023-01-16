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新北市圖春節推走讀旅行 借書最高可借35本

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年春節年假長達10天，為服務愛書民眾，新北市立圖書館將借閱冊數增加至35本。圖／新北市立圖書館提供
今年春節年假長達10天，為服務愛書民眾，新北市立圖書館將借閱冊數增加至35本。圖／新北市立圖書館提供

今年春節年假長達10天，為服務愛書民眾，新北市立圖書館將借閱冊數增加至35本。此外，新北市立圖書館推出6條走讀路線，將帶大家走訪新北山海，來一趟饒富新北味的閱讀輕旅行，即日起開放報名。

新北市立圖書館說，圖書館準備了精神食糧，包括「我吃了那男孩一整年的早餐」、「月老 」、「媽的多重宇宙」、「音速小子2」、「漂浪人生」等超過1500部的熱門影片、動畫；「哆啦A夢知識大探索系列」、「花漾奶奶熟旅行：70歲還是要拉起行李箱！」、「不便利的便利店」等1萬8000餘冊的暢銷小說、旅遊、童書繪本等各類新書及各式桌遊，春節期間從1月14日至1月29日提高借閱冊數至35本。

春節期間，新北市立圖書館也特別推出「福兔賀歲慶新春」走讀活動，6條走讀路線，包括板橋舊城遺址文化之旅、三峽鶯歌賞陶瓷藝術之美、金山山城遊歷、以及淡水輕軌遊藍海等，將帶大家走訪新北山海，來一趟饒富新北味的閱讀輕旅行，活動免費，即日起開放報名。

此外，新北市立圖書館與各分館除夕至初四休館，初五開館服務，另外，小年夜、初五彈性調整開放時間至下午5點；總館的24小時自助取書機、機捷三重A2站以及環狀線板橋站的IReading自動借還書站，春節期間則照常開放。

圖書館 春節

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