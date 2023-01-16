春節將至 新北勞工局長率隊視察物流公司

農曆年關將近，物流、倉儲業勞工工作量大增。為避免事業單位趕工而忽略落實職場安全防災管理，勞工局長陳瑞嘉今率隊前往「新竹物流三重營業所」實施勞動檢查，督促業者加強職場安全衛生管理。勞工局表示，去年12月27日已啟動春安專案檢查，勒令停工8家、發現289項缺失，罰款高達109萬元。

陳瑞嘉上午在勞檢處長陳淑貞陪同下，檢查了新竹物流的堆高機卸貨、碼頭貨物裝載及機車貨物配送等相關作業。依以往經驗，如使用堆高機搬運貨物不當，會發生物料倒塌或人員被撞的職業災害，因此檢查重點在於貨物捆綁是否扎實，以及有無設置引導人員或人車分道等方式來防止意外。

陳瑞嘉提醒業者，如使勞工加班，應隨時注意勞工健康狀況，勿使過勞，並遵守勞基法每日12工時、每月加班46小時的上限，並依法給付加班費。

勞檢處說明，今日對「新竹物流三重營業所」實施檢查的結果，發現現場物品堆置未落實管理，將依規定通知限期改善，勞檢處將於農曆年後實施春安專案複查，未改善將加重處罰，直到改善為止。

勞檢處表示，市府2022年12月27日起啟動春安專案檢查，針對轄內物流、倉儲業、使用衝剪機械之製造業及營造業等發動勞檢，目前已檢查86家事業單位，勒令停工8家，總計發現289項缺失，罰鍰金額共109萬元。

勞檢處提醒，製造業廠商如使用衝剪機械，應設置光電感應式安全裝置、安全護圍或護罩等防護設備，機器歲修保養時，則應確實切斷電源停止運轉，並上鎖管制。營造業者對於有墜落危險的場所，應設置護欄或安全網，或置備安全帶供勞工使用，並做好防止物體飛落及倒塌、崩塌等防護措施，雇主應做好安全衛生管理，不可因為趕工而忽略勞工安全，盼每位雇主及勞工朋友都能平安過好年。