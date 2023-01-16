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春節將至 新北勞工局長率隊視察物流公司

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局長陳瑞嘉今日前往三重視察新竹物流機車貨物配送情形。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局長陳瑞嘉今日前往三重視察新竹物流機車貨物配送情形。圖／新北市勞工局提供

農曆年關將近，物流、倉儲業勞工工作量大增。為避免事業單位趕工而忽略落實職場安全防災管理，勞工局長陳瑞嘉今率隊前往「新竹物流三重營業所」實施勞動檢查，督促業者加強職場安全衛生管理。勞工局表示，去年12月27日已啟動春安專案檢查，勒令停工8家、發現289項缺失，罰款高達109萬元。

陳瑞嘉上午在勞檢處長陳淑貞陪同下，檢查了新竹物流的堆高機卸貨、碼頭貨物裝載及機車貨物配送等相關作業。依以往經驗，如使用堆高機搬運貨物不當，會發生物料倒塌或人員被撞的職業災害，因此檢查重點在於貨物捆綁是否扎實，以及有無設置引導人員或人車分道等方式來防止意外。

陳瑞嘉提醒業者，如使勞工加班，應隨時注意勞工健康狀況，勿使過勞，並遵守勞基法每日12工時、每月加班46小時的上限，並依法給付加班費

勞檢處說明，今日對「新竹物流三重營業所」實施檢查的結果，發現現場物品堆置未落實管理，將依規定通知限期改善，勞檢處將於農曆年後實施春安專案複查，未改善將加重處罰，直到改善為止。

勞檢處表示，市府2022年12月27日起啟動春安專案檢查，針對轄內物流、倉儲業、使用衝剪機械之製造業及營造業等發動勞檢，目前已檢查86家事業單位，勒令停工8家，總計發現289項缺失，罰鍰金額共109萬元。

勞檢處提醒，製造業廠商如使用衝剪機械，應設置光電感應式安全裝置、安全護圍或護罩等防護設備，機器歲修保養時，則應確實切斷電源停止運轉，並上鎖管制。營造業者對於有墜落危險的場所，應設置護欄或安全網，或置備安全帶供勞工使用，並做好防止物體飛落及倒塌、崩塌等防護措施，雇主應做好安全衛生管理，不可因為趕工而忽略勞工安全，盼每位雇主及勞工朋友都能平安過好年。

勞檢 加班費

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