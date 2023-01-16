首度視察大巨蛋 蔣萬安：第一場絕對以本土棒球賽為主
台北市長蔣萬安上任，力拚大巨蛋4月完工、年底試營運。蔣萬安今天上任後首度進入大巨蛋工地視察，蔣萬安也宣布，大巨蛋第一場正式比賽絕對會以本土球員比賽為主，目前規畫是朝邀請成棒隊比賽，壓力測試也會透過球員實際回饋，進行場地調整，「最重要是確保球員比賽過程不會受傷，安全第一絕對是我們首要條件」。
由於大巨蛋體育園區最高容留人數為5萬9833人，媒體也問蔣萬安，對於是否有信心在15分鐘內疏散5萬人？蔣表示，後續一定會進行相關測試、勘驗，一切符合規定，才會核發使用執照。
蔣萬安今天下午要副市長李四川等人陪同下，視察大巨蛋園區辦公棟、及大巨蛋球體內部，蔣萬安今天視察後受訪表示，大巨蛋不僅是台北市民、更是全國民眾非常關注、也期盼已久的場地，北市府團隊一上任，積極主動多次與內政部溝通，也謝謝內政部的協調與幫忙，讓北市府1月9日正式取得認可函，讓延宕多時的工程可以繼續。
蔣萬安今天表示，大巨蛋大家可以看到，(蛋體)目前可以容納4萬名觀眾，是台灣最大室內的體育場館，接下來在正式啟用前，一定會進行壓力測試，而且目前規畫是朝向邀請成棒隊比賽，透過球員實際回饋，進行場地調整。
蔣萬安也宣布，接下來大巨蛋第一場正式比賽，絕對以本土球員為主，這畢竟是台灣球員期盼幾十年的場地，絕對是比本土球員、台灣球員考量，接下來也會積極爭取國際賽事。會先以邀請成棒隊，不管是相關壓力測試、比賽，讓球員實際在這個場地比賽，給予反饋意見，包括座椅淺色，到底球會不會被吸掉？從外野角度、內野角度，讓球員實際使用，進行場地調整。
柯文哲說，目前北市府都很積極照著各階段進行，謝謝中央協助取得認可函，後續遠雄依照規定按圖施工、還有相關勘驗，一切符合規定才會核發使用執照。之後預計年底會經過相關測試，邀請成棒隊球員實際回饋，進行場地調整，安全第一絕對是我們首要條件。
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