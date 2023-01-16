政府帶頭違法 板橋社宅凌晨、假日都在施工惹民怨

新北市議員葉元之近期接獲陳情，指國家住都中心在新北市江子翠重劃區興建社宅「江翠好室」兩度因違規時間施工遭罰，批這根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」，未來民間建商也跟著這樣做，居民生活品質恐受嚴重影響。工務局回覆，今將再度稽查，並提醒施工團隊不要再犯。

江翠好室是國家住都中心興建的社宅，基地面積1773平方公尺，共有100戶，預計2024年完工。

不過這棟社宅屢屢違反新北市施工規定，去年12月16日就因為地下室工程，竟然施工到晚上11點，噪音聲量高，引起居民不滿，新北市府也裁罰施工單位9000元。

江翠好室昨日上午7時又開始施工，由於禮拜日是新北市府規定不可施工時段，所以新北市工務局將依規定再度裁罰9000元。

民眾痛批，政府根本是帶頭違法，每次也只罰9000元，建商哪有可能會怕，而且罰的還是政府蓋的社宅，這樣是不是變相地拿納稅錢在繳罰金？，而且這案已是累犯，盼國家住都中心改善，不要再犯。

新北市議員葉元之指出，重劃區內有好幾處社宅，他經常接到民眾陳情有建案在違規施工，新北市府說最重可以勒令停工，但國家推的的社宅案怎可能真的停止施工？

葉元之表示，如果公家機關都可以帶頭違法施工，那一般民間建商怎麼能服？根本是只許州官放火，不許民眾點燈，應該請工務局好好與施工團隊溝通，請對方不要再犯。

新北市工務局表示，經詢問，施工團隊表示去年底是因為要一次性完成地下室施工項目，所以才做到晚上11時，這次施工團隊在禮拜天施工，是因為要趕在過年前完成危險項目的工程及擺放。

工務局指出，今日會再派人至現場稽查，也會與施工團隊溝通，請他們不要再犯，否則接下來將會重懲。