新北成立第120家公托 續推多元化托育政策

新北市社會局今天舉行第114至120家公托聯合開幕儀式並強調，由於新設公托場地難覓，未來將推動多元化托育政策，希望讓送托的孩子都能在安全、健康、舒適環境中平安成長。

新北市府舉辦第114至120家公托聯合開幕記者會，新成立的公托包括板橋莊敬、中和自強國中、中和民有、中和佳和、蘆洲懷恩、新店行政園區及林口東湖公共托育中心等7家公托。由市長侯友宜主持啟用儀式並承諾公共托育及托老中心將會持續推動新設。

新北市社會局表示，從民國100年10月在汐止成立第1家公托以來到107年12月共成立60家公托，侯友宜在新北市長前4年任內期間承諾公托翻倍，如今達120家，象徵推動公托的重要里程碑。

社會局長張錦麗向中央社記者表示，包括公托120家與私托225家，全市共有345家托嬰中心，再加上居家托育人員登記人數6867人，收托0到2歲的嬰幼兒的總人數接近2萬人，以新北每年新生兒2萬多人來算，0到2歲的嬰幼兒共有4萬多人，因此，家外托育率已自12年前8%成長至今為42%，其餘嬰幼兒由其父母或親人來照顧。

她表示，由於公托可設置場地尋覓困難，未來將推動多元化托育政策，除在社宅等公益空間設置公托外，將輔導私托及居家托育人員加入準公共化體系，在市府補助及輔導下，拉近和公托收托價格和品質的差距，希望讓每個送托的孩子都能在安全、健康、舒適的環境中平安成長。

張錦麗表示，這次啟用的7家公共托育中心0至2歲嬰幼兒，共可提供295個收托名額，從去年12月30日至112年2月15日下午5時止，開放網路報名，如登記人數超過各中心收托名額，將於2月17日辦理抽籤及公告。