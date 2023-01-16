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台南第一間在古蹟裡的星巴克今開幕 牆壁上還有滿滿驚喜

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
歡慶台南文創門市開幕，星巴克以門市為靈感推出五款商品。圖／星巴克提供
歡慶台南文創門市開幕，星巴克以門市為靈感推出五款商品。圖／星巴克提供

古蹟滿滿的台南市首間與古蹟結合的星巴克今天開幕，位在火車站旁、台南文創園區內市定古蹟「原台灣總督府專賣局台南出張所」，內裝不僅有濃濃的古意，還邀請國寶級的台南電影看板畫師顏振發繪製咖啡莊園等，相當特殊。

統一星巴克指出，星巴克進駐市定古蹟，打造南部首間舊建築門市—台南文創門市，今天開幕，坐落於台南火車站旁的台南文創園區內，延續古蹟日治時期台南出張所的日式建築美學，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心，並以仿紅磚及窗花圖樣重複排列設計運用於吧檯飾板及沙發背板，層層疊疊呼應整體建物以紅磚瓦、藍窗花累積的歷史風華。

此外，呼應古蹟的歷史意義，還邀請台南在地的國寶級藝術家顏振發，為門市手繪兩組藝術造型畫，將代表星巴克的咖啡莊園農作實景，鮮明的復刻於古蹟中，分別落於門市兩側壁面。

室內整體色系延伸外部紅磚色彩概念，以復古金搭配活力珊瑚橘，結合暖色木質家具，與建築原有、令人懷念的磨石子地板對比，產生搶眼的視覺效果，和洋式建築語彙的融合，在空間中詮釋了新與舊的交集。

星巴克台南文創門市，呼應古蹟的歷史意義，邀請台南在地的國寶級藝術家顏振發為門市手繪壁面。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市，呼應古蹟的歷史意義，邀請台南在地的國寶級藝術家顏振發為門市手繪壁面。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心以。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心以。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市以紅磚瓦x藍窗花，融合和洋建築語彙，再現復古風華。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市以紅磚瓦x藍窗花，融合和洋建築語彙，再現復古風華。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心。圖／星巴克提供
星巴克台南文創門市，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心。圖／星巴克提供

台南 古蹟 日式建築

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