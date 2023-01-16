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年前增河濱走春點 十三行文化公園、鶯歌山水步道升級
新北不少高灘地是休閒好去處，新北高灘處趕在過年前完成八里十三行文化公園景觀改造、鶯歌山水步道更新體健及遊具設施，並於今日開放使用，讓民眾於新春期間多兩處走春遊憩、散步活動的好去處。
高灘處表示，延續原先八里十三行文化公園規畫主軸「文化藝遊」對園區進行改造，加強園區周邊生態及生活休閒體驗，將原有木作跨橋改為鋼構拱橋。生態池沿岸並增植水生植栽及設置水中木樁，豐富生物多樣性，亦提供鳥類停留休息區域；以仿十三行文化家屋型式設計賞景亭與解說平台，供民眾觀景、賞鳥、休憩。
園區同時也運用尋寶沙坑旁喬木植栽區，設置礫石坑、排放區內大塊石、人面陶造型及陶罐造型傳聲筒及貝殼敲擊設施，讓民眾體驗敲擊，重現過往十三行文化打鐵、煉鐵的聲響，讓民眾於遊樂時、步行中，融入十三行文化的氛圍中。
另外，位於大漢溪左岸鳶山堰旁的鶯歌山水步道，歷經6個月時間重新打造步道沿線的遊具及體健設施，各項設備具鍛鍊功能也有趣味性，在有限的帶狀空間創造最多樣的活動型態。其中包括攀爬架、獨木橋等訓練上下肢的設施，整體遊具設備採帶狀配置。
遊戲場區域還設置搖搖馬及共融式鞦韆設施，提供給二歲至十二歲學童使用；體健設施區域也設置上肢訓練，如單槓、伸腰伸背器、臂力順練器、大輪轉；核心訓練如腹肌板、記憶遊戲訓練器；下肢訓練如雙人漫步器、雙人雙槓、三人壓腿器等設施。
高灘處代理處長張修銘表示，盼透過十三行文化公園周邊景觀的改造以及鶯歌山水步道體健及遊具設施的優化，提供民眾更多休閒遊憩生活選擇，供民眾於新春期間走春踏青。
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