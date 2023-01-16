年前增河濱走春點 十三行文化公園、鶯歌山水步道升級

新北不少高灘地是休閒好去處，新北高灘處趕在過年前完成八里十三行文化公園景觀改造、鶯歌山水步道更新體健及遊具設施，並於今日開放使用，讓民眾於新春期間多兩處走春遊憩、散步活動的好去處。

高灘處表示，延續原先八里十三行文化公園規畫主軸「文化藝遊」對園區進行改造，加強園區周邊生態及生活休閒體驗，將原有木作跨橋改為鋼構拱橋。生態池沿岸並增植水生植栽及設置水中木樁，豐富生物多樣性，亦提供鳥類停留休息區域；以仿十三行文化家屋型式設計賞景亭與解說平台，供民眾觀景、賞鳥、休憩。

園區同時也運用尋寶沙坑旁喬木植栽區，設置礫石坑、排放區內大塊石、人面陶造型及陶罐造型傳聲筒及貝殼敲擊設施，讓民眾體驗敲擊，重現過往十三行文化打鐵、煉鐵的聲響，讓民眾於遊樂時、步行中，融入十三行文化的氛圍中。

另外，位於大漢溪左岸鳶山堰旁的鶯歌山水步道，歷經6個月時間重新打造步道沿線的遊具及體健設施，各項設備具鍛鍊功能也有趣味性，在有限的帶狀空間創造最多樣的活動型態。其中包括攀爬架、獨木橋等訓練上下肢的設施，整體遊具設備採帶狀配置。

遊戲場區域還設置搖搖馬及共融式鞦韆設施，提供給二歲至十二歲學童使用；體健設施區域也設置上肢訓練，如單槓、伸腰伸背器、臂力順練器、大輪轉；核心訓練如腹肌板、記憶遊戲訓練器；下肢訓練如雙人漫步器、雙人雙槓、三人壓腿器等設施。