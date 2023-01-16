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台鐵通勤直達車打回票 謝國樑：不代表一輩子爭取不到

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。只要支持民意高，市府會繼續努力爭取。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。只要支持民意高，市府會繼續努力爭取。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑曾邀立委蔡適應會面，商談爭取台鐵加開基隆直達南港通勤列車。蔡日前指台鐵回覆路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。謝今天說，台鐵回文說沒法做到，不代表一輩子做不到。市府已委託做民調，只要民意高，市府會繼續努力爭取。

謝國樑去年12月25上任後拋出上班交通尖峰時段，爭取台鐵加開基隆到南港直達車訴求，方便基隆人通勤。數日後邀蔡適應在市府會面，請蔡協助與交通部、台鐵局洽商促成。

蔡適應今年1月13日表示，已收到台鐵的答覆，內容指因七堵到台北間路段，上午6點到9點路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。

台鐵還說，若現有班次減少停靠站，改為基隆到南港直達車，將影響八堵、七堵及新北汐止、汐科等車站旅客權益。目前上午7點34分基隆發車的自強號，停靠八堵後直達台北，行車時間35分鐘，會竭力維持行駛。

謝國樑今年出席國家清潔月活動時說，據市府了解的民意顯示，有相當高的坐台鐵通勤乘客認為，上班時段有開直達車的必要。市府正在做民調，等民調結果出來，會讓外界了解民意走向。

謝國樑說，當年他擔任立委任內，爭取台鐵從基隆發車，停靠八堵就直接開到台北站，也是克服萬難才爭取到。只要民意夠堅定，只要支持民意高，政府還有民意代表都應該正視這個問題。

謝國樑認為，民意的依歸最重要，只要民眾真正支持某個建設，就好像民眾「反四接」一樣，都要盡量尊重民意。他不覺得蔡適應轉達台鐵第一次回文，表示爭取不到，就代表說一輩子都做不到，他會繼續努力爭取。

基隆市長謝國樑（左）今天參加國家清潔月活動時說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。右為環保局長馬仲豪。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天參加國家清潔月活動時說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。右為環保局長馬仲豪。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。只要支持民意高，市府會繼續努力爭取。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，台鐵回應沒法加開基隆到南港直達車，不代表一輩子做不到。只要支持民意高，市府會繼續努力爭取。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 謝國樑 基隆

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