陽明山箭竹筍產季來了 符合資格農民需申請採筍證

陽明山箭竹筍產季將至，新北市農業局說，即日起至9月30日，淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合採摘箭竹筍資格的農民，可向新北市各區公所提出採筍證申請，經核可後2月15日至4月15日、8月1日至9月30日開放採筍期採集。

為保護自然資源，陽明山國家公園於民國76年核定「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規範採筍作業。採筍者應具有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內或設籍於新北市淡水區（水源里、樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里。

此外，符合資格的農民、其配偶及年滿18歲直系親屬，可向各區公所提出採筍證申請，每戶不得超過四人。採筍證僅2年有效期限，限本人使用，且採筍證不得轉讓或租借，違者取消資格3年。

新北市農業局說，箭竹筍屬禾本科多年生作物，分布在台灣中高海拔300至1200公尺間山區，北部集中在環大屯山系四周，產期有春、秋2季。箭竹筍口感良好，不僅富有纖維質、蛋白質、水分外，更含鈣質、鐵質以及維生素A、C，若想一嚐箭竹筍的美味，不妨於產期尋訪當地傳統市場。