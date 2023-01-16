快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

春節10天 新北觀光路線機動增班

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
春節假期從1月20日起至1月29日為期10天，新北市交通局表示，行經觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班。圖／新北市交通局提供
春節假期從1月20日起至1月29日為期10天，新北市交通局表示，行經觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班。圖／新北市交通局提供

今年春節假期從1月20日起至1月29日為期10天，新北市交通局表示，行經觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，且加強防疫清消，民眾可多利用大眾運輸走春出遊。

另外，其他各路線公車原則調整為例假日發車班次，部分配合春節期間較低運輸需求減少班次，建議民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊；新巴士則部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，今年春節連假為期10天，預期新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧現出遊人潮，因此交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

林詩欽也指出，除觀光風景區公車路線機動增班，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次；另外，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車於除夕（21日）和大年初一（22日）依假日班次減半行駛，提醒轉乘民眾注意，除可上新北市政府交通局或大台北公車動態資訊查詢外，也可利用站牌標註各客運場站電話查詢

交通局表示，新北市公車均持續做好防疫措施，再次提醒民眾搭乘公車等大眾運輸工具，戴好口罩再上車，車上禁止飲食並減少交談，大家做好防疫措施，安心乘車。

公車 春節

延伸閱讀

消防家族愛無限 嘉義縣消防局春節前夕歡慶119消防節

台9線蘇花公路終於搶通！3通行管制時段、春節應變措施公布

春節零食吃多傷身 營養師提這5點建議

新北三鶯大橋改建主橋通車 遨遊陶瓷之都不塞

相關新聞

迪化年貨大街 人潮買氣搶搶滾

昨天是春節連假前最後一個周末假日，迪化年貨大街湧現採買人潮，迪化商圈理事長徐慶棋說，今年因疫情後首度解封回歸封街設攤，並...

春節10天 新北觀光路線機動增班

今年春節假期從1月20日起至1月29日為期10天，新北市交通局表示，行經觀光風景區的公車路線將視人潮機動增班，且加強防疫...

新北三鶯大橋改建主橋通車 遨遊陶瓷之都不塞

三鶯大橋新完工的中央主橋15日通車，三峽警分局表示，交通算順暢未接到塞車通報。新北交通局說，遊客過三鶯大橋可在三鶯轉運站停...

台灣燈會在台北 電力、交通大考驗

台灣燈會暌違23年後，2月5日重返北市，在信義區舉辦，15天活動有超過300件燈飾作品需要供電，市府今天起進行兩階段電力...

16遊戲場未安檢備查？北市府：剩1私幼

衛福部前年修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求全國兒童遊戲場設施今年1月24日前須通過安檢備查，不過議員指北市仍有1...

弱勢生餐費83元凍漲14年 將滾動檢討

新北每天補助約3.5萬弱勢學生早、午餐費共83元，近14年未調整。有學生透露寒暑假沒輔導課學校不供餐，常吃不飽。議員建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。