新北三鶯大橋改建主橋通車 遨遊陶瓷之都不塞

三鶯大橋新完工的中央主橋今天通車，三峽警分局表示，交通算順暢未接到塞車通報。新北交通局說，遊客過三鶯大橋可在三鶯轉運站停車場停車，並轉乘731公車悠遊體驗鶯歌之美。

新北市政府新建工程處表示，橋齡逾30年的三鶯大橋舊橋是往來鶯歌、三峽的主要幹道，由於原設計未考量機車及人行專用道，導致汽機車與行人混流爭道、擦撞事故頻傳，加上部分橋體老舊，劣化損毀問題嚴重，自民國107年起展開改建工程，舊橋拆除在原址蓋新橋，並分兩階段施工。

新工處指出，第一期的兩側匝道工程已完工，原定今年5月完成的第二期主線工程，提前在今天完工通車。新北市政府並希望透過改建三鶯大橋和興建捷運三鶯線等建設來建構三鶯交通系統，讓三峽與鶯歌文創產業蓬勃發展。

主橋通車後，外地遊客取道國道3號可在三鶯交流道下高速公路，過了三鶯大橋通往三鶯轉運站停車場，那邊規劃有16格大客車位、97格小型車位和130格機車格，提供轉乘公共運輸便利性，不必去市區找停車位。

新北市政府交通局提到，遊客停好車後，可前往三鶯轉運站搭乘取名「去三鶯」諧音的731號公車，行經陶瓷博物館、鶯歌老街和未來將完工的新北市立美術館等地，串連鶯歌數個觀光景點。

新北市政府工務局表示，三鶯大橋主線工程提前完工後，接著將進行最後階段的三鶯大橋兩側機車道、人行兼自行車道以及銜接環河路匝道工程，全案預計今年下半年完工。

鶯歌區居民王先生指出，三鶯大橋在第二期工程完工前，是雙向4線道橋樑，單向2線道汽車、機車、腳踏車混合行駛相當危險。二期橋梁改建後進行汽機車分流，將會更紓緩交通壅塞情形，也能提高行車安全減少事故發生。