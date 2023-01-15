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年前鼓勵偏鄉學子 257位獲「大文山區清寒獎助學金」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供

新北大文山區內不少屬於新北偏鄉，德音文教基金會在年節前給優秀學子鼓勵，今舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮，頒贈各區清寒學子共257位學生的獎助學金，讓他們感受到社會的溫暖，也盼他們能圓夢。

德音文教基金會今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮，新店、深坑、石碇、坪林烏來等地清寒學子共9所國高中、257位學生獲得獎助學金。董事長陳儀君、新北市副市長謝政達、新北市教育局副局長歐人豪、康寧基金會執行長祝厚民皆出席頒獎。文山國中校長黃美娟、達觀國中校長林才乂、深坑國中校長李建英也陪同該校學生出席典禮。

陳儀君表示，自2018年起，德音文教基金會自2018年起將她選舉補助款專案給大文山國高中清寒學子，每年農曆過年前頒發，盼讓優秀學子可以圓夢，鼓勵學生敦品勵學、奮發向上，感謝各界善心人士的共襄盛舉。

謝政達表示，陳儀君長期關注弱勢，在教育上重視清寒學子外，偏鄉也提供扶助；有平溪礦工的家被天燈燒毀，礙於經濟弱勢而無法修繕，在陳找義蓋團體幫忙後，讓胡姓礦工能有一個安全的家；陳同時也幫助新北偏鄉青年地方創生，媒合政府資源，讓年輕人能直接與政府對談。

德音教育文化基金會表示，典禮正逢高三學測，因此高三學生無法出席，但獎助學金仍會保留讓同學考完後領取，同時也祝福這些應考學子能「金榜題名」，這次活動也由新北市新女性協進會協辦，感謝新女性志工們全程協助。

德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供
德音文教基金會盼在年節前給優秀學子鼓勵，今在大豐社福館五樓舉辦「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮。圖／陳儀君提供

偏鄉 坪林 烏來

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