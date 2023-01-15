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旅客車廂坐地板惹議 北捷：勸導不聽拒絕運送

中央社／ 台北15日電

有旅客在社群平台上發布其他旅客坐在北捷車廂地板上的照片，引發熱議。北捷表示，此舉違反旅客須知，勸導不聽將拒絕運送，呼籲若看到其他旅客的異常行為，請使用對講機通知。

有網友在Dcard上發布一張4個人坐在台北捷運車廂地板上的照片，詢問其他網友該如何處理，引發熱烈討論。

台北捷運公司今天表示，根據台北捷運系統旅客須知及台北大眾捷運股份有限公司旅客運送章則，旅客坐在車廂或車站的地板上且屢勸不聽，將拒絕運送，並視情節會同警察人員強制護送離開捷運系統區域。

北捷進一步表示，若是躺臥在座椅上且不聽勸阻，除了拒絕運送，更將依大眾捷運法開罰新台幣1500元至7500元罰鍰。

此外，法國文學家博磊（Pierre-Yves Baubry）日前在推特指出，在台北捷運板南線上，一位旅客在善導寺站打翻了奶茶，他按下對講機通知司機員後，到了忠孝新生站就有站務人員在列車門前查看，清潔人員則在忠孝復興站上車，抵達忠孝敦化站時飲料已被清理乾淨，總共耗時6分鐘。

北捷呼籲所有旅客，若看到其他旅客的異常行為，在列車上可透過對講機通知司機員或行控中心、在車站就通知站務人員，將立刻派人到場處理。

北捷 捷運

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