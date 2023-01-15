民間團體捐復康巴士 侯友宜代表受贈

新北市大有忘年協會第3屆理事長蔡維炤今日代表捐贈1輛復康巴士給新北市府，市長侯友宜代表受贈。侯說，忘年協會結合善心人士合力捐贈，令他非常感動。

蔡維炤表示，大有忘年協會主要是一群年長且喜歡做善事的朋友一同成立，協會的第一條宗旨便是「要忘記年齡，支持長樂無憂無慮、健康快樂的生活。」因此這是一輛集結長者的愛心，要來幫助身障朋友和失能的長輩。

蔡維炤2013年任職新北市愛心會理事長時曾號召會員們共同捐贈過一輛復康巴士，2017年也和大有忘年協會共同捐贈第2輛，此次已是第3輛。

創辦大有忘年協會的大有里長鐘林美珠表示，該會於2017年成立，同時成立社區照顧關懷據點，里內長輩每天到據點來相互照顧、銀髮共餐，相互提醒注重身體健康，同時發願要幫助失能長輩，因此在2022年時曾捐贈22台輪椅給市立聯合醫院三重院區，第二屆理事長李訓銀也曾捐2台輪椅給大有里，協會持續捐贈物資、清寒獎助學金及辦理社會關懷等服務。

侯友宜表示，大有忘年協會曾於2022年度榮獲人民團體領航金獎暨績優老人共餐單位等殊榮，感謝協會的善行義舉，政府力量有限，透過集結社會公益力量，才能更周全地照顧每一位市民。