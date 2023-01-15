16處遊戲場未備查將關閉？ 北市府：剩1所私幼未完成

衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊戲場需於今年1月24日前通過安檢備查，不過有議員質疑，北市仍有16處尚未通過，包括9處公園、學校幼兒園也有7處，若期限到，未完成核備，遊戲場恐封閉影響遊戲權。北市工務局表示，目前9處公園遊戲場都已完成備核；至於學校幼兒園7處，目前僅剩1所私幼遊戲場未完成，業者會先將遊戲場以封板區隔。

北市議員何孟樺日前收到民眾反映公園遊戲場的安全問題，並親自走訪在地公園，發現北市兒童遊戲場備查進度的資料，北市府現有數據竟仍停留在2022年6月。何指出，根據相關數據，目前台北市仍有21處兒童遊戲場設施還沒完成備查，其中由工務局、教育局管轄的16處設施，是2017年1月25日前設置，必須在今年1月24日前完成安檢備查。

何孟樺說，根據營建署指示，這些未能如期備查完成的設施，原則上都要封閉，如果要繼續開放，則要加強管理及修繕，但台北市政府許多局處至今仍未和基層溝通後續處理。尤其先前桃園已爆出36處公園遊戲場，恐未能如期完成備查而將暫時封閉，她要求北市府加強與基層溝通，盡速確定後續處理，不要拖拖拉拉，以免影響兒童遊戲權。

北市公園處回應，日前已積極送件備查，除東湖四號公園遊戲場今年1月6日完成備核，其餘各場均已於去年完成；至於教育局管轄的7處幼兒園、國小遊戲場，國小部分去年底前已全部檢驗合格完成備查，幼兒園部分僅剩1所私立逸仙幼兒園，業者目前會先將遊戲場與兒童活動空間予以區隔並封板。