新北消防局在板橋江翠重劃區蓋臨時分隊 居民反彈痛批

新北市消防局第一分隊莒光分隊廳舍老舊，預計原址重建，市府今年將在板橋江子翠重劃DE區的文中小預定地興闢臨時廳舍。由於事前沒有告知當地，居民知情後相當不滿，痛批為何要刻意挑在密集又安靜的住宅區蓋消防分隊？擔憂未來每晚都被消防聲吵醒。

民代認為市府應先開說明會，取得共識再興建。消防局回應，出勤會先降低警示燈音量，離開住宅區後才會開大警示聲，避免擾民。

莒光分隊廳舍興建於1987年，之前曾被驗出氯離子超標，也就是俗稱的海砂屋，經過補強後，水泥仍不斷脫落、鋼筋也有問題，市府決定在原址將分隊廳舍打掉重蓋，預計2025年完工。

所以市府決定在今年6月於板橋江翠文中小預定地（華江一路旁）興建莒光分隊臨時廳舍，會有消防員及消防車進駐。不過由於此事沒有告知地方民眾，居民現在知情後，反彈聲浪大。

民眾陳小姐表示，大家都知道後相當驚訝，且市府為什麼不敢向民眾說明？肯定是知道在住宅區蓋臨時分隊會產生極大噪音，每天鳴笛聲會讓居民受不了，所以才偷偷執行、規畫，等到蓋下去後，大家反對也沒用了，這種做法太霸道，盼市府重新考量興闢消防分隊廳舍地點。

新北市議員黃淑君表示，完全不意外市府在當地興建消防廳舍會引起反彈，消防局根本沒有向居民公布該訊息就決定興建，許多民眾到現在都不清楚詳情，真的興建完成後，一定會產生噪音，造成民怨，建議市府還是要做到敦親睦鄰，與當地社區做好勾通，同時規畫好交通動線。

新北市議員葉元之指出，江子翠重劃區都是密集住宅區，許多人搬進來都是認為旁邊有學校、公園、綠地，大家都很重視小孩與自己的生活品質，加上那塊地本就是學校用地，現在突然要蓋消防廳舍，無怪乎民眾會感到不滿。消防分隊一定會有噪音問題，市府如果要在國中小預定地興建消防廳舍，應該要先召開公聽會，說服大部分居民，當達成共識後再興建比較好。

消防局回應，該塊用地雖屬文中小預定地，不過暫時沒有要興建學校，與教育局溝通後，獲得同意，才會在該塊用地上興建莒光臨時消防廳舍，該建築最高只會興建至3層樓高，預計花費近千萬元。

消防局指出，選在該處是為了要平均分攤救災動員的能力，市府會與第一分隊溝通，在出勤時將警示燈音量降低，直到出了住宅區後，再增大音量，盡量做到不擾民的程度。

消防局表示，經評估後，動線部分應該也沒有問題，雖然江子翠重劃區通往長江路的空間較為窄小，不過消防分隊也可以選擇走環河快速道路離開重劃區，應不會造成或出現塞車問題。