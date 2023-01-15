改善中和區域積淹水問題 壽德公園升級後可防洪又好玩

新北中和區民享街及莒光路一帶，常因短延時強降雨造成積淹水，新北水利局將壽德公園改造成兼顧防洪及休憩的防災公園。新北市長侯友宜表示，公園保留老樹區的眷村記憶，同時也新增很多新設施，滯洪池更能解決附近9個里、將近85公頃的積淹水問題，讓公園兼顧防災減洪與休憩。

侯友宜今視察並表示，因氣候變遷及都市發展土地使用增加，因雨成災之機率也隨之上升，壽德公園規畫改造之初，保留老樹區的眷村記憶、另外增設共融式遊具攀爬型3座及平衡木1座、溜滑梯2座、體健設施6座；藉由現場地形高低差，將滯洪功能與溜滑梯融入一體，爬型遊具訓練小朋友手腳併用協調能力，提供親子活動需求，讓公園綠地也兼顧了防災減洪功能。

水利局長宋德仁說，壽德公園改造後，在遇到暴雨時最高可容納1萬2340噸的滯洪量，能有效降低大安圳東支流及周邊地區排水系統負擔，壽德公園連同一旁自強國小、國中的滯洪量可解決附近9個里、將近85公頃的範圍裡面的積淹水。

水利局補充，完工後的壽德公園是中和區唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪的多功能公園，園內除遊具、溜滑梯及體健設施外，同時也種植多樣開花植物，並且設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水。

在地居民金蓮說，國外唸國小的孫女過年回台，直呼壽德公園很有特色，比國外的好玩，不少孩童們大家也能同樂，未來每天都要來；自己也覺得可以帶小孩來玩，還可以賞花、散步、也可以做體健設施伸展筋骨，真的很棒。