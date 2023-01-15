早午餐補助維持83元不調整 新北幸福保衛站做最後防線

寒假即將到來，新北教育局持續提供弱勢學生83元的早午餐補助，家長多認為補助費用應隨物價調整。新北教育局表示，今年寒假仍維持原來早午餐83元的金額，不過已整合社會局跨局處資源，與幸福保衛站作為需急難狀況的孩子最後一道防線，保障弱勢學生權益。

新北市持續提供弱勢學生早午餐補助，去年每月約有近6.5萬學生受惠，除暑假降至7、8百萬以外，每月補助金額約達3000萬至5400多萬。不過有家長認為補助費用應隨物價調整，且去年部分團膳業者調整約一成營養午餐費用，恐影響弱勢學生權益。

新北教育局說，今年寒假弱勢學生到校參加課輔、學校供應午餐者，皆會提供早午餐補助。另外，就讀新北市公立國中小低收入戶學生，未到校期間提供全家、OK及萊爾富三大超商午餐券。雖然今年早午餐補助金額仍維持原來早午餐83元的金額，但也透過幸福保衛站作為需急難狀況的孩子最後一道防線。

新北市幸福保衛站自2013年起提供服務，截至去年11月累計受惠4萬9096人，除了結合統一、全家、萊爾富及來來超商成立幸福保衛站外，近年更陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作，公私協力推動「好日子愛心大平台供餐計畫」。

教育局長張明文說，遇急難學生到2742處幸福保衛站領餐時，僅需填寫個人基本資料，不須進行身分查證，由超商及合作店家供餐及通報，再由市府跨機關關懷及協助，全面守護新北孩子，24小時不打烊。

莊敬高職表演藝術科戲劇組二年級徐姓學生說，自己曾因家庭狀況領取幸福保衛站餐點，這次很開心可以運用所學參與「幸福選擇題，救急沒問題」影片拍攝，讓大家更瞭解幸福保衛站，協助有需求的同學度過難關；義學國小低年級導師蕭惠月也說，讓學生瞭解幸福保衛站，使有需求的學生知道求助管道，也可培養學生主動關懷弱勢的好品德。