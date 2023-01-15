快訊

尼泊爾空難機上72人「含10名外國人」已找到30具遺體

WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

漲多量崩、沒有接盤俠…專家：全台14區房價拉警報

早午餐補助維持83元不調整 新北幸福保衛站做最後防線

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局補助弱勢貧困家庭學童早午餐費用83元。圖／本報資料圖
新北市教育局補助弱勢貧困家庭學童早午餐費用83元。圖／本報資料圖

寒假即將到來，新北教育局持續提供弱勢學生83元的早午餐補助，家長多認為補助費用應隨物價調整。新北教育局表示，今年寒假仍維持原來早午餐83元的金額，不過已整合社會局跨局處資源，與幸福保衛站作為需急難狀況的孩子最後一道防線，保障弱勢學生權益。

新北市持續提供弱勢學生早午餐補助，去年每月約有近6.5萬學生受惠，除暑假降至7、8百萬以外，每月補助金額約達3000萬至5400多萬。不過有家長認為補助費用應隨物價調整，且去年部分團膳業者調整約一成營養午餐費用，恐影響弱勢學生權益。

新北教育局說，今年寒假弱勢學生到校參加課輔、學校供應午餐者，皆會提供早午餐補助。另外，就讀新北市公立國中小低收入戶學生，未到校期間提供全家、OK及萊爾富三大超商午餐券。雖然今年早午餐補助金額仍維持原來早午餐83元的金額，但也透過幸福保衛站作為需急難狀況的孩子最後一道防線。

新北市幸福保衛站自2013年起提供服務，截至去年11月累計受惠4萬9096人，除了結合統一、全家、萊爾富及來來超商成立幸福保衛站外，近年更陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作，公私協力推動「好日子愛心大平台供餐計畫」。

教育局長張明文說，遇急難學生到2742處幸福保衛站領餐時，僅需填寫個人基本資料，不須進行身分查證，由超商及合作店家供餐及通報，再由市府跨機關關懷及協助，全面守護新北孩子，24小時不打烊。

莊敬高職表演藝術科戲劇組二年級徐姓學生說，自己曾因家庭狀況領取幸福保衛站餐點，這次很開心可以運用所學參與「幸福選擇題，救急沒問題」影片拍攝，讓大家更瞭解幸福保衛站，協助有需求的同學度過難關；義學國小低年級導師蕭惠月也說，讓學生瞭解幸福保衛站，使有需求的學生知道求助管道，也可培養學生主動關懷弱勢的好品德。

教育局 寒假 營養午餐 愛心 低收入戶

相關新聞

行人地獄、蔣萬安身為準三寶爸也搖頭 網曝不執法下場

台北市長蔣萬安今在臉書貼出兩張「行人地獄」、及改善後照片，並貼文說，去年12月美國CNN報導台灣是行人地獄，後更有網友在...

傳黃珊珊備戰對決高嘉瑜 綠議員：漂亮女人的世紀選戰

民進黨立委高嘉瑜近來言行惹議，傳出台灣民眾黨有意推派台北市前副市長黃珊珊再戰港湖區立委，民進黨台北市議員王孝維今天說，民...

新北消防局在板橋江翠重劃區蓋臨時分隊 居民反彈痛批

新北市消防局第一分隊莒光分隊廳舍老舊，預計原址重建，市府今年將在板橋江子翠重劃DE區的文中小預定地興闢臨時廳舍。由於事前...

改善中和區域積淹水問題 壽德公園升級後可防洪又好玩

新北中和區民享街及莒光路一帶，常因短延時強降雨造成積淹水，新北水利局將壽德公園改造成兼顧防洪及休憩的防災公園。新北市長侯...

早午餐補助維持83元不調整 新北幸福保衛站做最後防線

寒假即將到來，新北教育局持續提供弱勢學生83元的早午餐補助，家長多認為補助費用應隨物價調整。新北教育局表示，今年寒假仍維...

安坑輕軌履勘後6項待改善 侯友宜：春節後再報交通部

安坑輕軌昨天完成履勘，目前看來春節前無法完成通車，引發討論。新北市長侯友宜表示，有信心在安全無虞保證底下快速解決，春節過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。