行人地獄、蔣萬安身為準三寶爸也搖頭 網曝不執法下場

台北市長蔣萬安今在臉書貼出兩張「行人地獄」、及改善後照片，並貼文說，去年12月美國CNN報導台灣是行人地獄，後更有網友在美國論壇《Reddit》貼出敦化北路222巷18弄內險象環生的人行道照片，他說，「看到標線型人行道被機車格截斷，孩子們被迫人車爭道，我身為準三寶爸，看了也是直搖頭。」

蔣萬安說，所以他上任第五天，就指示派員現場會勘並提出規畫，還會優先處理學校周邊標線型人行道不連貫的問題。

不過蔣萬安的臉書貼文一出，吸引上百網友留言，有網友更直接在蔣臉書貼文下方留言陳情「所謂巷弄間的人行道，有的地方都裂損壞，人在上頭走會扭傷腳踝」，還有網友直言，「如果沒有執法，那就是一條標線型『停車道』，轄區警方有意願、能力嚴正執法嗎？」蔣萬安也留言回「一定加強執法！」

蔣萬安今天在臉書提到，對於行人地獄的問題，北市府團隊上任第五天，去年12月29日，他也指示派員現場會勘，並提出規畫，1月11日白天先調整停車格、晚上完成標線型人行道施工，並於1月12日開放通行；接下來還要通盤檢討缺失，優先處理學校周邊標線型人行道不連貫的問題，一定要為孩子們打造一條安心回家的道路！