傳黃珊珊備戰對決高嘉瑜 綠議員：漂亮女人的世紀選戰

民進黨立委高嘉瑜近來言行惹議，傳出台灣民眾黨有意推派台北市前副市長黃珊珊再戰港湖區立委，民進黨台北市議員王孝維今天說，民進黨有高度的初選機制，未來一定會推出最好的人選，2024年的港湖立委選舉絕對精彩絕倫，這是一場漂亮女人的世紀立委選舉。

民進黨第17屆黨主席補選今天投票，高嘉瑜上午前往台北市議員王孝維南港服務處投票，內政部前部長徐國勇等人也現身投票，高嘉瑜在會前受訪時說，她近來的情緒的確受到影響，所以現在就是持續在檢討反省。

王孝維受訪時表示，民進黨的立委初選有絕對高度的機制，所以不管是民調也好，或者是要徵召人選也好，對於基層黨員與立委候選人本身，中央黨部一定會做出非常明智的選擇，並且推派出最好的人選。

不過，近期有部分黨員主張要進行「排藍」民調，期望在初選階段能夠擠下高嘉瑜，甚至希望中央黨部將高嘉瑜進行停權處分。王孝維則說，這個部分尊重中央黨部，民進黨會用很高的智慧來解決這個問題。

有關黃珊珊是否再戰2024年區域立委，王孝維說，結果已經非常清楚，2024年的台北市南港、內湖立委選舉絕對精彩絕倫，「這是一場漂亮女人的世紀立委選舉」，民進黨應該延續2022年市長選舉的氛圍，繼續投入2024年的區域立委選舉。

高嘉瑜指出，民進黨有民主且進步的初選機制，過去在「11寇」時期也曾經有過「排藍」民調，大家都知道當時的狀況，其實對民進黨來說不是非常好，「如果現在民進黨要走回當時的路，其實大家會覺得，民進黨好像在自我設限，相信不是民眾樂見」。

高嘉瑜說，民進黨還是有一定的民主程序跟機制，到底要如何站在既有的基礎之上，未來能夠廣納其他不同的意見，藉此吸引中間、年輕選民的支持，這才是民進黨在2024年能夠勝選的關鍵，尤其這是一場非常艱困的選戰，大家必須齊心協力團結才有辦法勝選。