安坑輕軌履勘後6項待改善 侯友宜：春節後再報交通部

安坑輕軌昨天完成履勘，目前看來春節前無法完成通車，引發討論。新北市長侯友宜表示，有信心在安全無虞保證底下快速解決，春節過後會再將履勘結果報交通部，相信很快就能夠通車。

交通部與新北市於昨日完成安坑輕軌履勘作業，履勘結論為「營運前須改善事項」計6項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項。新北捷運局表示，將跟新北捷運公司盡速完成營運前須改善事項並提報交通部，待交通部確認並核發營運許可函後，將擇期通車。