聽新聞
test
0:00 / 0:00
安坑輕軌履勘後6項待改善 侯友宜：春節後再報交通部
安坑輕軌昨天完成履勘，目前看來春節前無法完成通車，引發討論。新北市長侯友宜表示，有信心在安全無虞保證底下快速解決，春節過後會再將履勘結果報交通部，相信很快就能夠通車。
交通部與新北市於昨日完成安坑輕軌履勘作業，履勘結論為「營運前須改善事項」計6項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項。新北捷運局表示，將跟新北捷運公司盡速完成營運前須改善事項並提報交通部，待交通部確認並核發營運許可函後，將擇期通車。
今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪時說明，交通部昨履勘安坑輕軌，並認為還有六個小地方還沒有改善，市府非常有信心安全無虞保證底下快速解決，春節過後會再將履勘結果報交通部，相信很快就能夠通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言