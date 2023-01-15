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安坑輕軌履勘後6項待改善 侯友宜：春節後再報交通部

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）已多次視察安坑輕軌。圖／本報資料照片
新北市長侯友宜（右）已多次視察安坑輕軌。圖／本報資料照片

安坑輕軌昨天完成履勘，目前看來春節前無法完成通車，引發討論。新北市長侯友宜表示，有信心在安全無虞保證底下快速解決，春節過後會再將履勘結果報交通部，相信很快就能夠通車。

交通部與新北市於昨日完成安坑輕軌履勘作業，履勘結論為「營運前須改善事項」計6項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項。新北捷運局表示，將跟新北捷運公司盡速完成營運前須改善事項並提報交通部，待交通部確認並核發營運許可函後，將擇期通車。

今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪時說明，交通部昨履勘安坑輕軌，並認為還有六個小地方還沒有改善，市府非常有信心安全無虞保證底下快速解決，春節過後會再將履勘結果報交通部，相信很快就能夠通車。

新北市長侯友宜今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今視察中和區壽德滯洪池公園竣工成果，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

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